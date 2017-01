Tutzing - Mit einer Lichterkette tritt Tutzing auch heuer für den Frieden ein. Termin ist Dienstag, 31. Januar.

Tutzing will erneut ein Zeichen setzen: Am Dienstag, 31. Januar, sind alle Bürger eingeladen, sich an einer Lichterkette für den Frieden zu beteiligen. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr zur Lichterkette und Kundgebung vor der Kirche St. Joseph. Es ist Tutzings dritte Lichterkette und sie ist der gelingenden Integration der Flüchtlinge gewidmet. Mit den Kundgebungen und „Lichterketten für den Frieden“ im Februar 2015 und 2016 haben die Tutzinger bereits ein Zeichen gesetzt gegen Rassismus und Fremdenhass, Diffamierung und Diskriminierung, Abgrenzung und Wegschauen, teilen die Organisatoren mit. „Tutzing hatte sich damit als eine weltoffene und solidarische Gemeinde präsentiert“, heißt es in einer Mitteilung.

Zu der Aktion laden Gemeinde Tutzing, Kirchengemeinden, Evangelische Akademie und Tutzings Schulen ein.