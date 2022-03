„Scharf aufs Maibaum-Klauen“: Bayerischer Burschenverein bereitet gefürchtete Aktionen vor

Von: Stephanie Ebner

Der Maibaum: Zentrum der Mai-Feiern und begehrtes Klau-Objekt. © Michael Eichhammer/Imago

Nach zwei Jahren erzwungener Untätigkeit wegen Corona freuen sich viele junge Menschen in Bayern aufs Maibaum-Klauen. So auch besonders die Unterbrunner Burschen.

Unterbrunn – Corona hat die Burschenvereine zwei Jahre zur Untätigkeit verdonnert. Doch in diesem Frühjahr ist damit Schluss: Jetzt gibt es in vielen Gemeinden wieder Maibaum-Feiern. Bevor es jedoch ans Aufstellen geht, muss der Maibaum vor Dieben geschützt werden. Die Unterbrunner Burschen aus dem Landkreis Starnberg sind gefürchtet. Wir sprachen mit dem Vorsitzenden Hannes Göschl.



Maibaumklauen: Unterbrunner Burschenverein verrät seine Pläne

Keiner stiehlt Maibäume so ausgefuchst wie die Burschen aus Unterbrunn. Woher kommt der Ruf?

Mittlerweile gehen 67 Maibaumdiebstähle auf unser Konto. Das muss uns erst einmal einer nachmachen. Bereits unsere Großväter fingen in den 1950er-Jahren an, Maibäume zu stibitzen. Da waren sie mit die ersten.

Haben Sie heuer schon einen Baum im Visier?

Wir sind verdammt scharf aufs Maibaum-Klauen. Klar, nach zwei Jahren Pause. Heuer haben wir die Qual der Wahl. So viele Bäume zur Auswahl gab es noch nie. Aber natürlich verrate ich nicht, wen wir heuer auserkoren haben.

Maibaum-Klau: „Sind verdammt scharf darauf“

Wer muss Euch fürchten?

Weil wir den Baum mit einem Bulldog einholen, sind wir natürlich geografisch begrenzt. In der Regel setzen wir uns einen Radius von maximal 40 Kilometern rund um Unterbrunn. Aber keine Regel ohne Ausnahme: Wir haben auch schon mal den Oberndorfern im Landkreis Ebersberg den Baum geklaut. Das waren knapp 70 Kilometer Wegstrecke einfach.

Habt Ihr selbst schon einen Baum?

Ja, er ist schon geschnitten. Aber unser Maibaum liegt noch im Wald.

Region Starnberg: Burschen verraten Maibaum-Klau-Strategie

Wie geht Ihr einen Maibaum-Klau an?

So ein Maibaum-Klau ist harte Arbeit. Da muss man schon was leisten, damit man nicht mit leeren Händen nach Hause geht. Im April sind unsere Späh-Trupps nachts unterwegs. Sie suchen nach unbewachten Bäumen. Sobald sie einen entdeckt haben, muss alles sehr schnell gehen. Die anderen Burschen werden mit einem Weckruf informiert, die dann blitzschnell vor Ort sein müssen. Wir haben ja nicht viel Zeit, den Maibaum zu entwenden. Aber das ist kein Problem, wir sind ein eingespieltes Team.

Was ist das für ein Gefühl, wenn man einen Maibaum geklaut hat?

Ein sakrisch gutes Gefühl.

Video-Überwachung beim Maibaum-Klau? „Ist halt der Lauf der Zeit“

Einige Burschen setzen auf Video-Überwachung. Was haltet Ihr davon?

Das ist halt der Lauf der Zeit. Aber für uns kein Problem. Wir sind technisch auch versiert. Wir finden häufig Lösungen, wie wir solche Sicherheitssysteme umgehen können. Natürlich ohne etwas kaputt zu machen.

Wie läuft bei Euch in diesem Jahr das Maibaumaufstellen ab?

Ganz klassisch, mit Tanz in den Mai am 30. April und Maibaum-Aufstellen mit Blasmusik am 1. Mai. Allerdings planen wir heuer kein großes Fest. Wir verzichten darauf, ein Zelt aufzustellen. Fürs leibliche Wohl ist aber trotzdem gesorgt.

Interview: Stephanie Ebner

Heuer werden so viele Maibäume aufgestellt wie noch nie – die Regeln zum Maibaum-Klau In diesem Jahr werden so viele Maibäume aufgestellt wie noch nie. Schließlich mussten viele Gemeinden wegen der Corona-Pandemie ihre Maibaum-Feiern zwei Jahre lang aufschieben. Angesichts der vielen Feste ist das Party-Equipment schon jetzt restlos ausverkauft. Eine Reihe von Maibaum-Festen wird daher auch noch nach dem 1. Mai stattfinden – wie zum Beispiel im Landkreis Fürstenfeldbruck. Angesichts der schier unüberschaubaren Menge von Bäumen juckt es den Maibaum-Dieben verständlicherweise in den Fingern. Gibt es doch viele Gelegenheiten, bei denen sie zugreifen könnten. Einige Regeln sollten dabei jedoch beachtet werden – so will es die Tradition:

1. Solange der künftige Maibaum noch im Wald liegt, ist er für Diebe strengstens tabu. Er darf erst geklaut werden, wenn er sich in der Ortschaft befindet.

2. Maibaum-Klauen ist Tradition, ihn aber zu beschädigen ist nicht erlaubt. Das Zersägen eines fremden Baumes ist Frevel. Finger weg heißt es für die Diebe auch vom Maibaumschmuck und den Zunftzeichen.

3. Grundsätzlich aber gilt: Wer mit der Beute innerhalb der Gemeindegrenze ertappt wird, hat Pech gehabt. Der Maibaum muss dann wieder zurückgegeben werden. Auch wichtig: Ist der Baum erst aufgestellt, darf er nicht mehr entwendet werden.

4. Im digitalen Zeitalter nutzen die jungen Burschen häufig eine Videoüberwachung, um den Maibaum vor Dieben zu schützen. Es lässt sich darüber streiten, ob das zulässig ist. Findige Diebe finden trotzdem Wege, einen derart geschützten Baum zu mopsen.

5. Wem der Baum gestohlen wurde, muss sich ihn wieder beschaffen. Bier und Brotzeit gelten als Lösegeld. Erst wenn dieser Obolus bezahlt ist, wird der Maibaum wieder zurückgegeben.

6. Was passiert, wenn sich die Bestohlenen weigern, ihren Maibaum auszulösen? Dann darf der Baum auch zersägt werden. So weit kommt es in den meisten Fällen aber nicht. Schließlich geht es beim Maibaumstehlen und -auslösen ums Zusammenkommen und Gaudihaben. se