Maifeier: Viele Traubinger packen an

Der Traubinger Maibaum von 2015 wurde auf traditionelle Weise aufgestellt, leider bei Regen. Für den neuen Baum, der am 15. Mai mit den Scheren hochgezogen werden soll, hoffen die Organisatoren auf gutes Wetter. © Andrea Jaksch

In Traubing wird am 15. Mai ein neuer Maibaum aufgestellt. Viele Einheimische bieten ihre Hilfe an, auch für die anstrengenden nächtlichen Maibaumwachen.

Traubing – Das Interesse am Dorfleben in Traubing ist offenkundig enorm: Eine „Maibaumversammlung“ im Saal der Gastwirtschaft Buttlerhof wirkte am Montag wie eine Bürgerversammlung. Mehr als 50 Einheimische nahmen teil. Am 15. Mai soll der neue Maibaum endlich aufgestellt werden. Grund: Am 1. Mai gibt es bei den Nachbarn in Machtlfing die Maibaumfeier, den Nachbarn wollen die Traubinger nicht ins Gehege kommen – die Einwohner beider Orte besuchen sich gern gegenseitig.

Traubings früherer Maibaum steht schon seit Jahren nicht mehr. Ein neuer sollte schnell folgen, doch das wurde immer wieder verschoben – erst wegen der eingestürzten Friedhofsmauer, dann wegen Corona. Jüngste Bedenken betrafen den Krieg in der Ukraine. Doch am Montagabend wurde die traditionelle Feier nicht infrage gestellt. „Es läuft so wie immer?“ erkundigte sich Peter Stich sicherheitshalber, der langjährige Vorsitzende der Vereins-Dachorganisation Traubinger Gemeinschaft. Er weiß, dass bei großen Veranstaltungen praktisch alle Einheimischen auf den Beinen sind, dazu viele Gäste. Die neue Vorsitzende Gabriele Lemke gab sich aber optimistisch: „Der Baum wird auf alle Fälle aufgestellt.“ Plakatierung in den Nachbarorten sei diesmal aber nicht wie sonst vorgesehen.

Für den neuen Vorstand der Traubinger Gemeinschaft ist dieser Maibaum eine Premiere, sagte deren Schatzmeister Marcus Grätz. Er hatte Sorgen, ob sich genügend Helfer finden, besonders für die Bewachung des Maibaums ab 9. April, wenn er unter Absicherung durch die Freiwillige Feuerwehr Traubing geholt wird, bis zum 15. Mai, eventuell bis zum Ausweichtermin 22. Mai. Aber zu seiner Überraschung hatte er dabei keine Schwierigkeiten. Nach den langen Einschränkungen scheint sich Unternehmungslust aufgestaut zu haben. Grätz rief die einzelnen Tage auf, und spontan meldeten sich potenzielle Bewacher. Jeweils von 19 bis 7 Uhr am nächsten Morgen müssen sie aufmerksam sein, denn Diebstahlversuche hat es immer wieder gegeben, wenn auch vergeblich, wie Kenner am Rande versicherten. Nicht mal die gefürchteten Unterbrunner Burschen hätten es geschafft.

Auch ein Team für die Baum-Bemalung und weitere Arbeiten gab es am Montag schon. Gerade einige ältere Einheimische haben jahrzehntelange Erfahrung, wie Detailhinweise erkennen ließen. Auch für den Aufbau selbst trugen sich viele am Schluss in eine Liste ein. Etwa 40 kräftige Helfer werden benötigt, die den Baum von 9.30 bis 12 Uhr „ganz traditionell“ aufstellen sollen, wie Grätz sagte. Ein Kran steht bereit, aber nur für alle Fälle. Für die flüssige Nahrung ist natürlich auch schon gesorgt: Das Starnberger Brauhaus liefert aus seiner nahen Anlage im Nachbarort Wieling nicht nur das Bier, sondern auch Schankwagen, Kühlanhänger, Biertische und -bänke, große Sonnenschirme. Alkoholfreie Getränke gibt es sogar aus Fässern.

Lorenz Goslich