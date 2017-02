Mann aus dem Kreis Starnberg auf der A96 von Lkw überrollt

Auf der A96 nahe der Anschlussstelle Schöffelding ist am Mittwochmorgen ein Mann aus dem Landkreis Starnberg von einem Lastwagen überrollt und getötet worden.

Windach/Starnberg - Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ist ein Mann aus dem Landkreis Starnberg auf der A96 ums Leben gekommen. Der 60-Jährige wurde zwischen den Anschlussstellen Landsberg Ost und Schöffelding von einem Lastwagen überrollt und getötet.

Wie die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck in einer Meldung schreibt, hatte der Mann gegen 5.30 Uhr aus bisher unbekanntem Grund seinen BMW auf dem Seitenstreifen der BAB A 96 München – Lindau kurz nach der Anschlussstelle Schöffelding angehalten und verließ sein Fahrzeug.

Kurz darauf wurde der 60-Jährige von einem auf der rechten Fahrspur fahrenden Lkw-Gliederzug erfasst und überrollt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Zur Klärung der Frage, warum sich die getötete Person auf der Fahrbahn der Autobahn befand, wurde ein Gutachter beauftragt. Die Ermittlungen werden von der KPI Fürstenfeldbruck übernommen.

Die A 96 musste für den Verkehr in Fahrtrichtung Lindau gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der AS Schöffelding abgeleitet. Die Fahrbahn konnte nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen um 8.30 Uhr wieder freigegeben werden.

