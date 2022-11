Missbrauchsvorwurf am Starnberger See: Segel-Meister soll sich an vier Mädchen vergangen haben

Von: Peter Schiebel

Teilen

Segeln auf dem Starnberger See: Ein heute 24 Jahre alter ehemaliger Deutscher Meister muss sich wegen Missbrauchsvorwürfen vor Gericht verantworten. © Requadt/dpa

Ein Missbrauchsvorwurf erschüttert die Segelwelt am Starnberger See. Ein heute 24 Jahre alter ehemaliger Segler des Bayerischen Yacht-Clubs (BYC) soll sich an vier Mädchen im Alter von 14, 15 und 16 Jahren vergangen haben – zum Teil auf Wettkampfreisen. Der Prozess beginnt nächste Woche.

Starnberg – Er hatte sportliches Talent. Vor einigen Jahren errang der heute 24-Jährige einen Deutschen Meistertitel im Segeln, auch in der Segel-Bundesliga war er aktiv. Am kommenden Donnerstag wird er allerdings das Segelboot mit dem Sitzungssaal 125 des Starnberger Amtsgerichts tauschen müssen. Dann nämlich muss sich der Mann unter anderem wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs widerstandsunfähiger Personen verantworten.

Starnberg: Segel-Meister soll Mädchen im Intimbereich berührt haben

Die Vorwürfe wiegen schwer: Zwischen 2016 und 2020 soll sich der Beschuldigte an insgesamt vier Mädchen im damaligen Alter von 14, 15 und 16 Jahren vergangen haben. Die Taten sollen sich im Umfeld von internationalen Segel-Veranstaltungen außerhalb Deutschlands sowie in einem Privathaus im Landkreis Starnberg nach einer Regatta auf dem Starnberger See ereignet haben.

Der Mann segelte damals für den Bayerischen Yacht-Club aus Starnberg. Bei den mutmaßlichen Opfern handelt es sich ebenfalls um Seglerinnen. Unter anderem soll der Mann sie im Intimbereich berührt haben, während sie nachts schliefen.

Missbrauch am Starnberger See: „Die Opfer und deren Familien sind schwer getroffen“

Aufgekommen ist der Vorgang im Sommer 2020, wohl unmittelbar nach dem letzten bekannten Vorfall. Zwei Mädchen erzählten die Geschehnisse ihren Eltern, woraufhin diese Strafanzeige erstatteten. Ob auch in den vorherigen Fällen Anzeige erstattet und was gegebenenfalls daraus wurde, ist unbekannt. Ebenso unklar ist, wie diese Vorkommnisse überhaupt aufgedeckt wurden. Der Münchner Rechtsanwalt Walter Lechner, der zwei Opfer vertritt, ist seit 2020 mit dem Fall befasst. „Die Opfer und deren Familien sind schwer getroffen“, sagt er. „Daran hat sich bis heute nichts geändert.“

Vom Beschuldigten selbst wisse er nur, dass dieser die Vorwürfe bestreite, sagt Lechner. Ohnehin gilt für den 24-Jährigen bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung. Der Mann ist seit den Vorwürfen vom Sommer 2020 nicht mehr beim Bayerischen Yacht-Club aktiv. Das bestätigt der Vorstand auf Anfrage. Näher wollte sich der Verein am Freitag nicht zu dem Vorgang äußern.z

Unser Starnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Starnberg: Segel-Meister holt sich Promi-Anwälte zur Verteidigung

Auch vonseiten der Anwälte des Beschuldigten blieben Merkur-Anfragen bis zum frühen Freitagabend unbeantwortet. Dabei handelt es sich um Juristen mit einer gewissen Prominenz, die den 24-Jährigen vertreten. Der Strafrechtsexperte Dr. Florian Wille aus Mainz hat lange Zeit im Magazin Focus Beiträge zum Thema Strafrecht und Strafverfolgung veröffentlicht. Die Rechtsanwältin Andrea Y. Combé aus Heidelberg, ebenfalls eine Fachanwältin für Strafrecht, erlangte als Verteidigerin des TV-Moderators und Wetterexperten Jörg Kachelmann bundesweite Bekanntheit.

Die beiden Verteidiger werden voraussichtlich nicht die einzigen Anwälte sein, die zum Prozessauftakt nach Starnberg kommen. Wie Richter Franz von Hunoltstein, der Sprecher des Amtsgerichts, erklärt, würden alle vier Geschädigten als Nebenklägerinnen in dem Prozess auftreten. Alle hätten auch anwaltlichen Beistand. Darüber hinaus seien sechs weitere Zeugen geladen, sagt von Hunoltstein. In der Woche darauf ist bereits ein weiterer Verhandlungstag anberaumt.

Missbrauch am Starnberger See: Warum der Prozess vor dem Amtsgericht stattfindet

Warum das Verfahren vor dem Amtsgericht und nicht vor dem Landgericht in München stattfindet, erklärt von Hunoltstein mit dem Alter des Angeklagten und weniger mit der Straferwartung, die beim Amtsgericht bei maximal vier Jahren Freiheitsstrafe liegt. Zum Zeitpunkt der ersten beiden Vorwürfe war der heute 24-Jährige noch Heranwachsender und unterliegt deshalb dem Jugendstrafrecht.

Die Schöffengerichtsverhandlung in Starnberg leitet Richter Ralf Jehle. Ob er die Öffentlichkeit während der Verhandlung zumindest teilweise ausschließt, ist offen, aber denkbar – vor allem, um die Mädchen und jungen Frauen zu schützen. Die mutmaßlichen Opfer sind mittlerweile zwischen 16 und 21 Jahren alt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.