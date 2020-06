Mit Guy-Fawkes-Maske zum Einkaufen

Einen eher kuriosen Fall musste die Starnberger Polizei am Mittwoch klären. Grund war die etwas eigenwillige Interpretation der Maskenpflicht einer Drogeriemarkt-Kundin.

Einen eher ungewöhnlichen Masken-Streit mussten Polizeibeamte am Mittwoch gegen 14.40 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Josef-Jägerhuber-Straße in Starnberg schlichten. Eine Bergerin (67) wollte mit einer Guy-Fawkes-Maske zum Einkaufen, die das gesamte Gesicht bedeckt. Ihr wurde von Mitarbeitern der Aufenthalt untersagt, jedoch weigerte sich die Bergerin zu gehen – und deswegen kam die Polizei dazu.

Kundin verlässt im Beisein der Beamten den Markt

Aus deren Sicht war die Sache aus hygienerechtlichen Aspekten geklärt, als die Bergerin unter der Maske noch einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzte. Sie habe im Beisein der Beamten dann doch den Markt verlassen, teilte die Polizei mit. Guy-Fawkes-Masken sind eine Art Markenzeichen von Aktivisten wie der Gruppe „Anonymus“ und tauchen in Filmen und Comics auf („V wie Vendetta“). Guy Fawkes war ein Offizier, der 1605 versuchte, den englischen König samt Parlament in die Luft zu sprengen.

Auch die Herrschinger Polizei hatte in den vergangenen zwei Tagen alle Hände voll zu tun. Sie hat in den vergangenen Tagen zwei Marihuana-Plantagen abgeernetet.