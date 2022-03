Nach mehr als 40 Jahren: Adldinger verlässt die Grünen

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Wolfgang Adldinger war neun Jahre für die Grünen im Gemeinderat Berg. © privat

Der ehemalige Grünen-Gemeinderat in Berg, Architekt Wolfgang Adldinger, ärgert sich über die Linie seiner Bundespartei. So sehr, dass er nach über 40 Jahren bei den Grünen austritt.

Höhenrain – Er war ein Grünen-Mitglied fast der ersten Stunde. Der Höhenrainer Wolfgang Adldinger war 1981, ein Jahr nach der Gründung der Grünen, in die Partei eingetreten. „Ich kam damals aus der Umwelt- und Friedensbewegung und fand in der Partei meine Ideale gut vertreten“, schreibt der frühere Berger Gemeinderat in seinem Kündigungsbrief an Kreissprecherin Kerstin Täubner-Benicke. Das sei in keinster Weise mehr der Fall. „Die Partei vertritt immer mehr Standpunkte, die ich nicht mehr unterstützen kann, deshalb sehe ich mich schweren Herzens zu diesem Schritt gezwungen.“ Er sei der Wahrheit verpflichtet und nicht der Beständigkeit, sagt Adldinger im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Deshalb ziehe er jetzt die Konsequenzen.

„Das fängt bei Tempo 100 an, geht weiter über Corona bis hin jetzt zum Umgang mit dem Krieg in der Ukraine, der Aufrüstung und den Waffen – das ist nicht mehr das Konzept der Grünen“, findet Adldinger. In seinem Brief an den Kreisvorstand beschreibt der Höhenrainer, wie er stets versucht habe, grüne Ideale zu leben – während seiner neunjährigen Zeit als Gemeinderat in Berg wie auch als Architekt. „In letzter Zeit, vor allem seit die Grünen in die neue Regierung eingezogen sind, werden in der Partei politische Haltungen vertreten, zu denen ich nicht mehr stehen kann.“ Das Tempolimit zum Beispiel wäre ein kostenneutraler Beitrag zum Schutz von Mensch und Umwelt gewesen, es hätte in den Koalitionsverhandlungen nicht geopfert werden dürfen. Adldinger stört sich an der Haltung der Grünen zur Corona-Impfung, vor allem der für Kinder, und an ihrer Einstellung zur Meinungsfreiheit. „Saskia Weishaupt meint, man sollte gegen Leute, die für die Grundrechte, Freiheit und Meinungsvielfalt auf die Straße gehen, mit Pfefferspray und Schlagstöcken vorgehen“, so Adldinger. „Die freie Meinungsäußerung ist für mich ein sehr wichtiges Gut und darf nicht unterdrückt werden. Früher gingen wir dafür demonstrieren“, erinnert er in seinem Brief. Bei den Verhandlungen zur Ukraine habe sich Außenministerin Baerbock „äußerst undiplomatisch und fast kriegshetzerisch verhalten“ und „jetzt sollen auch noch Waffen in Krisengebiet geliefert werden – Grundprinzipien grüner Friedenspolitik werden von heute auf morgen über Bord geworfen.“ Er sei „zutiefst enttäuscht“.

Den Berger Grünen bleibe er weiter verbunden, sagt Adldinger. Der Vorstand mache dort eine engagierte Arbeit, die er weiter unterstützen wolle. Aber die Bundespartei hat bei ihm verspielt. „Das ist nicht mehr die Partei, die wir einst gegründet haben.“