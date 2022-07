Neue Räume für die Stockdorfer Grundschule

Teilen

Den neuen Werkraum nahmen Dritt- und Viertklässler zusammen mit (hinten v.l.) Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger, Christiane Ait (Leitung Hochbauamt), Ahel Bergsoy (Bauamt), Cora Haubner (stellvertretende Schulleitung) und Babett Bauer (Schulleitung) in Augenschein. Vom kommenden Schuljahr an findet hier der Werkunterricht statt. F.: DR © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Schülern und Lehrern der Grundschule Stockdorf stehen künftig einige neue, größere Räume zur Verfügung. Weitere sollen folgen. Die geplante Aufstockung für die Mittagsbetreuung wird jedoch verschoben.

Stockdorf – Die Freude ist groß an der Stockdorfer Grundschule an der Würm: Der erste Teil der geplanten Umbau-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen ist fertig. Für insgesamt 490 000 Euro entstanden ein neues Lehrerzimmer mit PC-Arbeitsplätzen, ein vergrößertes Rektorat mit Sekretariat, ein Besprechungszimmer für die Schulpsychologin und ein neuer Werkraum mit verschiebbarer Glasfront zur Aula. Beim Sommerfest am 21. Juli wird der neue Werkraum erstmals geöffnet. vom kommenden Schuljahr an finde in dem gläsernen Atelier auch der Unterricht statt, sagte Schulleiterin Babett Bauer bei einem Pressetermin am Donnerstag. Zwei neue Fach-Lehrkräfte „wurden uns bereits zugeteilt.“ Solange findet der Unterricht weiter im Keller statt.

Die Schulleiterin dankte Architekt Ahel Bergsoy aus dem Gautinger Bauamt für sein gelungenes Konzept. Gemeinsam mit der Rektorin und ihrer Stellvertreterin Cora Haubner hatte Bergsoy die Erstplanung für den Umbau vorgenommen, der bei laufendem Schulbetrieb erfolgte. Die Zusammenarbeit mit dem Gautinger Hochbauamt habe sehr gut geklappt, betonte Bauer.

Bei der Vorstellung der neuen Räume waren auch Kinder der jahrgangsgemischten Klasse 3/4 b dabei und freuten sich über das lichte Atelier mit offener Glasfassade zur Aula. Und sie bewunderten die makellosen Werktische ohne Kerben und Geschmier. Aus Kostengründen haben Bauhofmitarbeiter alte Werkbänke aus der Mittelschule abgehobelt und in Stockdorf aufgestellt, erläuterte Gautings Hochbauamtsleiterin Christiane Ait den Aspekt der Nachhaltigkeit.

Vom gläsernen Werkraum neben der Aula ging es bei der Besichtigung weiter zum großzügigen Lehrerzimmer mit PC-Arbeitsplätzen und neu eingebauter Küche. Zwei ehemalige Klassenzimmer seien dafür umfunktioniert worden, erläuterte Ahel Bergsoy. Am ehemaligen Notausgang gibt es jetzt einen gemütlichen Sitzplatz im Grünen. Im Zuge des Umbaus von Lehrer- und Verwaltungstrakt entstand auch ein eigenes Besprechungszimmer für die Schulpsychologin Claudia Weberpals. „Der Beratungsbedarf ist immer da“, betonte Babett Bauer.

Bisher sei nur die erste von drei Bauphasen abgeschlossen, sagte Architekt Bergsoy. Im nächsten Schritt folgen nun flexibel nutzbare Zusatzräume: Dafür wird der bestehende Klassentrakt um drei zweistöckige Türme ergänzt. Ende 2023 sollen der Ausbau und eine energetische Sanierung abgeschlossen sein.

Diese Maßnahmen werden vorgezogen. Ursprünglich war für die zweite Bauphase eine Aufstockung für die Mittagsbetreuung vorgesehen. Die werde nun aber erst einmal verschoben, sagte Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger. Sie hofft auf eine neue Gesetzgebung mit mehr Fördermitteln. Schließlich hatte noch die alte Bundesregierung einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab dem Jahr 2026 beschlossen.

Christine Cless-Wesle