Neue Räume

Pfarrer Dr. Andreas Jall weihte die neuen Räume der Kleinkindgruppe des Perchtinger Kindergartens am Dienstag ein. Auf einen Gast freuten sich die Kinder ganz besonders.

Perchting–Die Räume der Kleinkindgruppe im Perchtinger Kindergarten sind am Dienstag offiziell in Betrieb gegangen. In feierlichem Rahmen weihte Pfarrer Dr. Andreas Jall gemeinsam mit Kindern, Eltern und dem pädagogischen Personal die neuen Räumlichkeiten ein. Die neue Gruppe besteht seit Oktober und nimmt Kinder ab zwei Jahren auf. Besonders hätten sich die Kinder und das Team über den Besuch von Bürgermeisterin Eva John gefreut, teilte der Kindergarten mit, die allen Beteiligten dankte, die an der Umsetzung beteiligt waren und „ein Stück neue Heimat“ für Familien geschaffen hätten. Bei Kaffee und Kuchen ließen alle großen und kleinen Gäste die Feier im regen Austausch ausklingen.

Die Stadt hatte den oberen Teil des Kindergartens für die Kleinkindgruppe als Übergangslösung umbauen lassen. Die neue Gruppe wird auch im Kinderhaus Platz finden, das bis zum Jahr 2020 gebaut werden soll.