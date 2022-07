Neuer Fischerkönig vom Starnberger See gesucht

Von: Laura Forster

Seit Wochen im Training: Merlin Wenzel von der gleichnamigen Starnberger Fischerei tritt heuer zum ersten Mal beim Prinzregent-Luitpold-Fischerstechen an. Sein Vater Schorschi Wenzel, der hier rudert, ist eine Legende des Wettbewerbs und mit vier Siegen in den Jahren 1982, 1987, 1997 und 2002 Rekordsieger. © Andrea Jaksch

An diesem Sonntag ist es wieder so weit: Zum 19. Mal findet das Prinzregent-Luitpold-Fischerstechen auf dem Starnberger See in Starnberg statt. Unter der Moderation von Altbürgermeister Ferdinand Pfaffinger gehen elf Teilnehmer beim Königsstechen an den Start und 20 beim Sportlerstechen.

Starnberg – Ferdinand Pfaffinger, Altbürgermeister der Stadt Starnberg und langjähriger Vorsitzender des Heimat- und Volkstrachtenvereins Starnberg, musste nicht lange überlegen, als ihm die Moderation des traditionsreichen Prinzregent-Luitpold-Fischerstechen angeboten wurde, das diesen Sonntag nach fünf Jahren wieder auf dem Starnberger See stattfindet. „Ich habe bereits die Fischerstechen von 1992 und 1997 geleitet“, sagt Pfaffinger. „Daran hat man sich jetzt erinnert.“ Der Vorstand des Heimat- und Volkstrachtenvereins, der die Veranstaltung organisiert, habe eine Person gesucht, die sich mit der Historie auskennt und die Zuschauer mit interessanten Informationen versorgen kann – eine Beschreibung, die perfekt auf Pfaffinger passt. Ab mittags will er zusammen mit dem Kampfgericht, das aus drei ehemaligen Siegern besteht, von einem Floß auf dem See aus das Geschehen kommentieren.

Los geht es bereits um 11.30 Uhr. Während sich die Teilnehmer in der alten Oberschule treffen, um die Startnummern auszulosen, spielt schon die Stadtkapelle auf der Seepromenade auf. Eine Stunde später beginnt der Einmarsch der Stecher, die auch Gladiatoren genannt werden. „Im Anschluss werden die Berufsfischer, die um den Titel ,Fischerkönig vom Starnberger See’ kämpfen, einzeln vorgestellt“, so Pfaffinger. Um 13 Uhr beginnt das Sportlerstechen und, wenn alles nach Plan läuft, um 15 Uhr das Königsstechen, an dem nur ein bestimmter Personenkreis teilnehmen darf. „Die Stecher müssen entweder aus einer Fischerfamilie vom Starnberger See kommen oder eng mit dieser befreundet sein und für sie antreten“, erklärt der Altbürgermeister.

Ende Mai war er mit Manfred Schulz vom Heimat- und Volkstrachtenverein den See entlang gefahren und machte bei jeder Fischerei Halt, um alle Männer über 16 Jahren persönlich für das Stechen einzuladen. „Das ist so Brauch“, sagt Pfaffinger. Elf Stecher aus Starnberg, Tutzing, Possenhofen, Ambach und Ammerland gehen am Sonntag an den Start. Der Sieger vom letzten Mal, Peter Dechant, ist nicht mehr mit dabei. „Wir hätten uns natürlich gerne ein bisschen mehr erhofft. Es ist jedoch eine bunte Mischung aus Erfahrenen und Neulingen. Das werden tolle Kämpfe“, ist sich Pfaffinger sicher. Und es wird auf jeden Fall einen neuen König geben.

Tradition und Brauchtum werden großgeschrieben

Dass Tradition und Brauchtum beim Prinzregent-Luitpold-Fischerstechen groß geschrieben werden, zeigt auch die Tatsache, dass nur bestimmte Boote zugelassen sind – insgesamt vier Stück. „Das sind kiellose Holzboote, die liegen sehr ruhig auf dem See. Doch leider gibt es die heutzutage fast nicht mehr.“ 1992 hat die Bootswerft Rambeck aus Starnberg extra für das Fischerstechen ein solches Exemplar gebaut und dem Heimat- und Volkstrachtenverein geschenkt. „Das war natürlich eine tolle Sache“, sagt Pfaffinger, der zu dieser Zeit Vorsitzender des Vereins war.

Das Königsstechen findet unter der Schirmherrschaft von Prinz Christoph von Bayern statt, der die Veranstaltung mit seiner Frau Gräfin Gudila von Plettenberg besuchen will. Schirmherr des Sportlerstechens, bei dem es 20 Anmeldungen gibt, ist Bürgermeister Patrick Janik. Während des Tages zeigt der Heimat- und Volkstrachtenverein verschiedene Tänze. Für Getränke und Essen ist gesorgt.