Nikki Livings Immobilien – Selling Sunset meets Starnberger See!

Teilen

Nikki Livings ist mehr als nur ein Immobilienbüro. © Nikki Livings

Geschäftsführerin Jacqueline Rönsch lässt mit ihrem Team Wohnträume wahr werden.

Starnberg – Trotz vieler Widrigkeiten in der Anfangsphase feiert Nikki Livings dieses Jahr schon das 4. Jubiläum. Die Gründerin und Geschäftsführerin Jacqueline Rönsch hätte sich keinen schlechteren Zeitpunkt für die Neugründung des Immobilienbüros am Starnberger See aussuchen können. Sie bewies jedoch, dass trotz des ungünstigen Zeitpunktes der Erfolg eingetroffen ist und sie nun mit ihrem Team die eingestaubte Immobilienbranche revolutioniert. Anfang 2020 war sie mit der Renovierung ihres Büros fertig und stand in den Startlöchern, um anzufangen. Mit Corona hat jedoch niemand gerechnet – auch Jacqueline Rönsch nicht. Nach einer Aussage von ihr war es enorm schwer Kunden-Termine stattfinden zu lassen.

Am 23.12.2020 ist dann auch noch das neue Maklergesetz in Kraft getreten, welches die Maklerprovision in bestimmter Weise regelt, auch dies war nicht abzusehen und erschwerte die Anfangsphase. Seit 2022 haben sich dann auch noch die Bauzinsen mehr als vervierfacht, sodass viele Kunden nicht mehr so einfach Kaufen bzw. Finanzieren können. Davon lies sich die junge Maklerin aber nicht abhalten und startete trotzdem durch.

In dem familiären Team herrscht ein tolles Betriebsklima

Sommerfest 2022 auf dem Golfplatz in Starnberg © Nikki Livings

Was hat Nikki Livings mit der USA Serie Selling Sunset zu tun? Wenn man die Geschäftsführerin Jacqueline Rönsch fragt, antwortet sie: „Aus meiner Sicht gar nichts“. Trotzdem hört sie diesen Vergleich wöchentlich. Bei Selling Sunset präsentieren Damen auf High Heels Luxusimmobilien in Kalifornien. Das Einzige, was gleich ist, ist jedoch, dass auch bei Nikki Livings die Immobilien ausschließlich von Maklerinnen präsentiert werden.

Valentina, Jacqueline, Gissou (von links nach rechts) © Lars Eggers

Auf Social Media gibt Nikki Livings mit coolen Videos und Stories Einblicke in den bunten Makler-Alltag. Seit 2019 gibt es das Immobilienbüro und die abwechslungsreichen Videos auf Social Media. Das Büro befindet sich in einer guten und präsenten Lage in Starnberg, nur 350 Meter vom See entfernt.

Geschäftsführerin und Gründerin Jacqueline Rönsch im Interview

Wie beschreibt sie ihr Umfeld?

Ich würde sagen, mein Umfeld beschreibt mich als sympathischen und gut gelaunten Mensch, der jedem sofort ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Zudem wissen alle Personen, die mich persönlich kennen, wie zielstrebig und tough ich bin.

Was zeichnet Nikki Livings aus und macht das Büro einzigartig?

Hier gibt es gute alte Gepflogenheiten wie Pünktlichkeit, feste verbindliche Zusagen, Gesprächsprotokolle nach einem Termin im Zusammenspiel mit Neuen Medien. Außerdem sind wir äußerst flexibel – das lieben unsere Kunden. Wir gehen immer sehr gut vorbereitet zu jedem Termin und gehen mit großem Einsatz auf die Kundenwünsche ein. Es ist wichtig, viele Fragen zu stellen und herauszufinden, was genau der Kunde möchte. Ganz nach dem Motto „wer fragt, der führt“. Zu jedem Ersttermin wird ein selbst angefertigter Analysebogen mitgenommen, sodass nichts untergehen kann. Weiterhin bekommt jeder Kunde an unserem „Feedback-Freitag“ eine Rückmeldung zum aktuellen Stand. So haben wir es geschafft, innerhalb der ersten zwei Jahre die meisten Google-Bewertungen zu erhalten. Kundenzufriedenheit wird bei uns im wahrsten Sinne des Wortes großgeschrieben.

Wie schafft es Nikki Livings so vielfältig zu sein?

Dies geht natürlich nur mit einem tollen Team und ich habe das allerbeste Team um mich herum. Mit Frau Kurti habe ich noch ein fehlendes Puzzle-Teil gefunden. Außerdem haben wir von Anfang an Auszubildende und Jahrespraktikanten im Betrieb gefördert, sodass wir auch bei den neusten Trends immer ganz vorne dabei sind. Weiterbildung ist für uns alle selbstverständlich, so bleibt man immer am Ball und ist über Neuerungen informiert. Letztes Jahr habe ich sogar noch einen „Drohnen-Führerschein“ gemacht, um professionelle Bilder aus der Luft machen zu können und die Bilder auch gewerblich nutzen zu dürfen.

Was machen Sie zusätzlich zum klassischen Makler Business?

Für uns ist es wichtig, dass der Kunde einen Rund-um-Service bekommt. Vom Zusammenstellen der Unterlagen bis hin zur Empfehlung eines Handwerks machen wir alles. Der Kunde braucht sich um nichts kümmern und kann sich zurücklehnen. Es gibt außerdem einen eigenen Newsletter, den wir ein Mal im Monat an unsere Kunden versenden, so bleiben wir immer im Gedächtnis. Regelmäßige Instagram Posts, YouTube-Videos, Twitter-Beiträge, Facebook-Beiträge und seit diesem Jahr gibt es einen eigenen Podcast auf Spotify. Weiterhin gibt es immer am ersten Donnerstag des Monas einen Nikki Livings Stammtisch in München, um sich mit Immobilienbegeisterten auszutauschen. Uns ist es ein Anliegen, dass die Kunden sich wohlfühlen, daher wird nach jedem Abschluss gefeiert. Wir laden Käufer und Verkäufer immer noch auf einen Umtrunk ein, um sich besser kennenzulernen. Bis dahin haben wir als Makler ja die gesamte Kommunikation übernommen und so bleibt es trotzdem persönlich.

Was glauben Sie, ist das Wichtigste im Beruf?

Ein professionelles Auftreten und breites Fachwissen. Ohne Know-how kann man in dieser Branche nicht Fuß fassen. Außerdem ist es sehr wichtig, ein gut funktionierendes Netzwerk zu haben. Ich bin Problemlöserin und benötige dafür kompetente Partner an meiner Seite. Außerdem ist es extrem wichtig, den Beruf ernst zu nehmen. Nur weil alles locker und leicht aussieht, heißt es nicht, dass es das ist. Man darf nie vergessen, man ist bei Menschen zu Hause, sprich im ganz privaten und intimen Bereichen, dies muss man immer respektieren. Wir hören immer wieder von neuen Kunden und neuen Teammitgliedern, dass es ja sehr viel mehr Arbeit ist, als sie sich vorgestellt haben. Und ja, das ist es definitiv. Deswegen ist ein langes Durchhaltevermögen das A und O. Außerdem sollte man immer auffallen, wir machen zum Beispiel Werbung im Kino und haben ein eigens gebrandetes Golf-Cart im Starnberger Golf Club.

Wie kam es dazu, dass Sie letztes Jahr in der Sendung „Mieten, Kaufen, Live“ auf RTL2 zu sehen waren?

Mein ImmobilienScout24 Betreuer, der mich seit Tag eins begleitet, hat mich damals für die Sendung vorgeschlagen und gesagt ich wäre wie gemacht für dieses neue Format. Dort wurden Immobilien präsentiert und Kunden konnten direkt anrufen, um die Immobilie entsprechend zu kaufen oder zu mieten. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht vor der Kamera zu agieren und könnte mir gut vorstellen dies noch öfters zu machen.

Live auf RTL2 war Nikki Livings bereits mit Moderator Dirk Löbling zu sehen. © Nikki Livings

Locker und lässig präsentiert sich das Unternehmen im Internet. Die Geschäftsführerin und Gründerin Jacqueline Rönsch bezeichnet ihr Maklerbüro gerne als Immobilien-Boutique. Hier gibt es nichts von der Stange. Alles ist mit viel Liebe und Herz genau auf den Kunden zugeschnitten.

Impressionen von Nikki Livings Fotostrecke ansehen

Berühmt und berüchtigt sind auch die Immobilienbesichtigungen. Bei Lounge Musik, Softgetränken, Snacks und der eigen designten Nikki Livings Getränkelinie mit Weißweinschorle, Hugo und Eistee lässt sich die Immobilie entspannt erkunden. So kann der Kunde sich einen Eindruck von der Immobilie verschaffen und gedanklich bereits die Einweihungsparty planen.

Außerdem wird beim Notartermin ein großer Geschenkkorb mit vielen Leckereien und den eigen designierten Schmankerln überreicht. Es befinden sich die Weißweinschorle, Hugo gebrandet, Schokolade in verschiedenen Geschmacksrichtungen, goldverspiegelte Weinkelche, Dinzler-Kaffee mit Logo, ein Zollstock und vieles mehr darin.

Schokoladen-Schmankerln und der eigen designten Nikki Livings Getränkelinie mit Weißweinschorle, Hugo und Eistee im Geschenkkorb. © Nikki Livings

Jacqueline Rönsch hat in ihren jungen Jahren schon über 10 Jahre Berufserfahrung in der Branche und somit ein breites Fachwissen. Frau Rönsch betreute zunächst Zwangsversteigerungsimmobilien, arbeitete bei einem Banken-Makler, einem Gewerbe-Immobilien-Makler und hat selbst auch die Befähigung für Finanzierungen mit der Gewerbeerlaubnis nach §34i IHK. Seit 2020 ist Frau Rönsch auch noch geprüfte Immobilienbewerterin für Wohnimmobilien.

Dieses Immobilienbüro ist wirklich einzigartig und vielfältig. Frau Rönsch freut sich nach eigener Aussage über jeden, der spontan im Büro auf einen Kaffee vorbeikommt.

Kontakt

Nikki Livings GmbH

Hauptstraße 18

82319 Starnberg

Tel.: +49 (0) 170 1104930

Web: https://nikki-livings.de

E-Mail: info@nikki-livings.de

Instagram

Facebook

LinkedIn

TikTok

YouTube

Twitter

Immobilienpodcast by Nikki Livings