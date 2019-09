Lebloser Mann auf SUP

Erfolgreiche Wiederbelebung bei Badeunfall vor dem Oberndorfer Badegelände. Großes Lob an Ersthelfer und Badegäste.

Oberndorf – Die Polizei Herrsching ist beeindruckt vom vorbildlichen Verhalten von Ersthelfern und disziplinierten Badegästen bei einem Badeunfall, der sich am Sonntagnachmittag vor dem Badegelände Oberndorf auf dem Wörthsee ereignete. Ein junger Mann trieb leblos auf seinem SUP-Board 100 Meter vom Ufer des Oberndorfer Badegelände. Einige Badegäste fackelten nicht lange, so die Polizei, sie holten den 39-jährigen Münchner aus dem Wasser und begannen mit der Reanimation bis die Rettungskräfte eintrafen und übernahmen. Die Mannschaft der Wasserwacht Wörthsee, die zu dem Zeitpunkt Rettungsübungen auf dem See gemacht hatte, traf vier Minuten nach der Alarmierung ein. Nach erfolgreicher Wiederbelebung wurde der Mann schließlich mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache für die Bewusstlosigkeit ist bislang unklar, ein Fremdverschulden kann jedoch ausgeschlossen werden.

Auch die Retter der Wasserwacht sprechen den Ersthelfern ein großes Lob aus. „Wir trainieren genau für diese Notfälle, das Reanimieren, regelmäßig. Auch unsere Jugendlichen lernen schon früh die wichtigen Grundlagen, denn in so einer lebenskritischen Situation zählt jede Sekunde und eine frühzeitige Reanimation erhöht die Überlebenschancen eines Patienten massiv. Es wäre wichtig, dass jeder genau wie die Passanten eingreifen und helfen könnte“, so Jule Heuchert von der Wasserwacht.

Darüber hinaus hätten auch alle übrigen Badegäste professionell reagiert: Der Steg sei sofort geräumt gewesen. „Auf unsere Bitte hin hat niemand gefilmt oder Bilder gemacht und der Feuerwehr war es dank der Kooperation der Badegäste innerhalb von wenigen Minuten möglich, die Badewiese zu räumen, damit der Hubschrauber landen kann.“ Das alles sei nicht selbstverständlich, darum waren die Rettungskräfte umso dankbarer.