Forschungsflugzeug HALO startet zu Nachtflügen

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen plant für die Zeit zwischen kommenden Montag, 26. August, und Freitag, 6. September, zwei Nachtflüge mit dem Forschungsflugzeug HALO.

Oberpfaffenhofen - Hintergrund sind Tests des Messinstruments ALIMA, das die Erforschung der mittleren Atmosphäre, von der Stratosphäre über die Mesosphäre bis in die untere Thermosphäre, ermöglicht und erstmals eingesetzt wird. HALO wird dazu in Höhen zwischen 6000 und 16 000 Metern über Deutschland fliegen und in Oberpfaffenhofen starten und landen. Genaue Termine gibt es noch nicht.

