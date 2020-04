Ohne ihn wäre dieVolksmusik ganz anders

Seine Verdienste wurden belohnt: Stellvertretend für den Ministerpräsidenten überreichte Landrat Karl Roth Manfred Schulz Ehrenzeichens des Bayerischen Ministerpräsidenten.

Starnberg – Im kleinen Saal des Landratsamtes zeigten am Dienstag acht Stühle in Richtung des Rednerpults – alle in gebührendem Abstand zu einender. Anlass für diese kleine Versammlung in Zeiten von Corona war die Vergabe des Ehrenzeichens des Bayerischen Ministerpräsidenten für im Ehrenamt tätige Frauen und Männer an Manfred Schulz aus Starnberg, Kreisheimatpfleger und langjähriges führendes Mitglied des Heimat- und Volkstrachtenvereins Starnberg.

Stellvertretend für den Ministerpräsidenten überreichte Landrat Karl Roth dem Geehrten Urkunde und Nadel für sein Engagement in der Brauchtumspflege. Besonders lobte er die Arbeit des gebürtigen Starnbergers mit Jugendlichen: „Auch deinetwegen sieht man in Herrsching wieder junge Leute auf den Straßen, die sich für Volksmusik interessieren, die hast du begeistern können“, sagte Roth.

„Gesungen habe ich schon immer“

Über seinen Onkel war Schulz im Kindesalter zum Starnberger Heimat- und Volkstrachtenverein gekommen. „Gesungen habe ich schon immer“, sagte Schulz, „Volksmusik ist für mich eine Form von Geselligkeit.“ Der junge Schulz wollte aber nicht nur singen; er lernte Zither und Blockflöte spielen. Inzwischen sind weitere Instrumente, zum Beispiel die die Tuba, hinzugekommen. Die spielt der Starnberger gerne in Gruppen, etwa bei den Starnberger Fischerbuam, den Hochberghauser Musikanten und dem Starnberger Dreigsang.

Auch seine Ehefrau Conny Schulz lernte er über die gemeinsame Liebe zur Volksmusik kennen. Bei der ehrenamtlichen Arbeit unterstützt sie ihn stets – anders wäre es wohl auch nicht gegangen, denn dem Verein und der Brauchtumspflege widmet Schulz viel seiner Zeit: Bis 1996 war er Jugendleiter, ab 2002 zweiter Vorstand und von 2012 bin 2014 Vorsitzender. Inzwischen ist der 59-Jährige für die Pressearbeit zuständig, organisiert aber die Veranstaltungen des Vereins weiterhin mit.

Seit über 20 Jahren Kreisheimatpfleger

Und davon gibt es viele. Vom Prinz-Luitpold-Fischerstechen über das Volksmusikseminar des Landkreises bis hin zum „Boarischen Singtag“ bietet er Volksmusik- und Trachtenbegeisterten viele Plattformen für kulturellen Austausch – und vieles trägt unverkennbar Schulz’ Handschrift, den Singtag hat er begründet. Seine Kontakte reichen weit in die Volksmusikszene hinein, dank Schulz kommen große Musiker zu den Veranstaltungen. Daheim hat er viele Partituren und Computerdateien, die er mit Musikern teilt und aus denen er Inspiration zieht – auch für eigene Kompositionen. Kreisheimatpfleger ist er seit fast auf den Tag genau 21 Jahren.

„Sechs Jahre arbeite ich noch, danach will ich mich ganz der Musik widmen, es steht viel an“, sagte Schulz in seiner Dankesrede. So möchte er die Zusammenarbeit mit dem Volksmusikarchiv Oberbayern vertiefen, und die Geschichte der musikalischen Tradition des Landkreises aufarbeiten.

Tochter gibt Erbe weiter

Vergangenes Jahr verlieh ihm die Stadt Starnberg durch Bürgermeisterin Eva John für sein vielfältiges Engagement bereits die Bürgermedaille. Am Dienstag war sie ebenfalls anwesend – und beglückwünschte den Ehrenamtler mit Süßigkeiten.

Nach der Verleihung steckte das Ehrenzeichen an der Trachtenjacke des Geehrten, und er schmunzelte: „Eigentlich hatte ich mir die Jacke für die anstehende Hochzeit meines Sohnes gekauft, aber sie heute zu tragen schien mir auch passend.“ Neben seinem Sohn hat Schulz auch eine Tochter, die Grundschullehramt studiert: „Sie gibt die Lieder, dies wir mit ihr von klein auf gesungen haben, an ihre Klassen weiter“, berichtete Schulz. So wird sich sein ehrenamtliches Engagement für Tradition und Brauchtum wohl auch auf lange Sicht bezahlt machen.

Alice Beckmann-Petey