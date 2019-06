Hund erschreckt Radler

Plötzlich war der Hund da - das hat einen 68-jährigen E-Bikefahrer dermaßen erschreckt, dass er stürzte. Jetzt sucht die Polizei den Hund. Und sein Herrchen.

Percha – EinHund hat einen E-Bikefahrer am Mittwochvormittag dermaßen erschreckt, dass er stürzte und sich verletzte. Laut Polizei war der Mann (68) gegen 9.38 Uhr auf der Harkirchner Straße in Percha unterwegs, als ihm der Hund – ein Husky oder ein Schäferhund – plötzlich vor das Fahrrad lief. Der Mann erschrak und bremste so scharf, dass er stürzte. Dabei verletzte er sich an Kopf und Armen. Er kam ins Krankenhaus. Jetzt sucht die Polizei den Hund beziehungsweise dessen Herrchen. Denn womöglich kam es zu einer Berührung zwischen Hund und Fahrrad: Der Hund soll aufgejault haben. Von dem Hund fehlt allerdings bislang jede Spur. Schaden am E-Bike: 50 Euro. Hinweise an (0 81 51) 36 40.