Brummer fordert: „Wir müssen noch mehr aufstehen“

Abschied mit einem „Brummerschen Tagblatt“: Vertreter aus Politik, Vereinen, Kirche und vielen Tutzinger Institutionen sagten Pfarrer Peter Brummer am Freitagabend Adieu und wünschten ihm alles Gute. © Andrea Jaksch

Von Vivaldi bis zu Jodlern, von Don Camillo und Peppone bis zu Kritik am Papst: Die Abschiedsfeier für Tutzings katholischen Pfarrer Peter Brummer war ein ernst-humorvolles Wechselspiel.

Tutzing – Zum Auftakt interviewte Tutzings Bürgermeisterin Marlene Greinwald den Starnberger Landrat Stefan Frey: Schon diese Rollenverteilung war etwas Besonderes bei der Abschiedsfeier für Peter Brummer. Dann kündigte Greinwald die Verleihung der Tutzinger Ehrenbürgerschaft an den scheidenden Pfarrer an, und Bernrieds Altbürgermeister Josef Steigenberger brachte ihm als Auszeichnung seiner Gemeinde die Goldene Hofmarksmedaille mit. Ernst und durchaus hintergründiger Humor wechselten sich ständig ab an diesem Freitagabend im Roncallihaus.

Von Landtagsabgeordneter Dr Ute Eiling-Hütig bis zu Dieter Arcypowski vom Obst- und Gartenbauverein spannte sich der Bogen der Redner weit. Ein Clown trat auf, die evangelische Pfarrerin Beate Frankenberger trainierte mit ideenreichen Sketchen die Lachmuskeln des Publikums, bevor die Sachlichkeit in den Vordergrund trat.

Immer wieder gab es respektvolle Verweise aufs Kirchenasyl, das Brummer 49 geflüchteten Menschen gewährt und sich dabei mit der staatlichen Obrigkeit angelegt hatte. Die meisten Personen seien ins deutsche Asylverfahren eingegliedert worden, betonte Claudia Steinke, Vorsitzende des Ökumenischen Unterstützerkreises.

„Man darf sich nicht einschüchtern lassen“, rief Claus Peter Reisch aus. Der Schiffsführer, Retter von hunderten Flüchtlingen, kam wie etliche andere eigens zu dieser Feier nach Tutzing. Brummer hat ihn vor Jahren für Unterstützung begeistert – Grundlage zweier beachtlicher Spendenaktionen „Tutzing hilft im Mittelmeer“. Grüße brachte Reisch von Mechthild Thürmer mit, der Äbtissin der Benediktinerinnenabtei Kirchschletten, die sich mit Kirchenasylen einen Strafbefehl der Bamberger Staatsanwaltschaft eingehandelt hat.

Ruth Schönenberger, Priorin der Tutzinger Missions-Bendiktinerinnen, bestätigte Brummer: „Dein Engagement fürs Kirchenasyl hat uns den Mut gegeben, ebenfalls da einzusteigen.“ Der Pfarrer vertrete seinen Standpunkt und lasse sich von nichts und niemandem davon abbringen, sagte Angela Richter, Rektorin der Benedictus-Realschule. Als „wohltuend kritisch, manchmal etwas nervig und streitbaren Geist“ beschrieb Dekan Simon Rapp aus Herrsching Brummer, bei dem er einst in Steppach bei Augsburg Praktikant war.

„Ich weiß, dass ich anstrengend sein kann“, kommentierte Brummer, „manche habe ich wirklich sehr genervt.“ Aber er sagte auch: „Insgesamt sind wir viel zu brav in unserem Beruf.“ Der Kragen schien ihm schier zu platzen, als er von der jüngsten Absage des Papstes an den von Deutschlands katholischen Bischöfen ausgerufenen Reformprozess „Synodaler Weg“ berichtete. „Mein Gott – wo sind die Bischöfe?“, rief er aus. „Ich kann es nicht mehr hören.“ Und er fügte hinzu: „Vielleicht müssen wir noch mehr aufstehen, wenn es um die Erneuerung der Kirche geht – wir alle sind Kirche.“ Michael Saurier, Leiter der Krankenhausseelsorge im Bistum Augsburg, erinnerte an den 1945 hingerichteten Jesuiten Alfred Delp, der kurz vor seinem Tod die Rückkehr der Kirchen in die Diakonie gefordert hat – zum Dienst am Menschen.

