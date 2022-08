PHARMOS NATUR lädt ein: Beratungstage Haut & Gesundheit am 17. und 18. August

10 € Einkaufs-Rabatt einmalig einlösbar am 17. und 18.08.2022 auf alle Produkte im PHARMOS NATUR Store, Am Neuland 2, 82347 Bernried im Anschluss an Ihre Hautberatung. © PHARMOS NATUR

Die PHARMOS NATUR Expertinnen beraten Sie individuell und ganzheitlich. Lassen Sie Ihre Schönheit und Gesundheit von innen und außen erblühen. Mit der einzigartigen Kraft der Natur.

Wissen Sie, welcher Hauttyp Sie sind? Welche individuellen Bedürfnisse Ihre Haut hat? Die Haut ist unser größtes Organ und Spiegelbild unserer Gesundheit und unserer Seele. Deshalb ist es so wichtig, sie ganzheitlich und individuell zu pflegen. Mit einzigartigen GREEN LUXURY Naturprodukten für Ihre Schönheit von innen und außen. Am 17. und 18.08.2022 stehen Ihnen die Expertinnen aus der PHARMOS NATUR Akademie für eine ganz persönliche Intensiv-Beratung zur Verfügung. Sie analysieren mit Ihnen zusammen Ihren Hauttyp. Gehen auf Ihre persönlichen Hautbedürfnisse und Ihr Wohlbefinden ein und beraten Sie ausführlich zu Ihrer individuellen Pflegeroutine mit den wunderbaren GREEN LUXURY Produkten. Die einzigartige Kraft der Natur werden Sie

unmittelbar erleben und spüren.

GREEN LUXURY – Natur, die wirkt.

PHARMOS NATUR steht für einzigartige GREEN LUXURY Naturprodukte aus Heil- und Verjüngungspflanzen, sacred plants: für echte Naturkosmetik, ganzheitliche Lebensgesundmittel® und berührende Treatments. Angebaut wird in ökologischer Mischkultur, ganz ohne Chemie. Deshalb enthalten die Heil- und Verjüngungspflanzen eine vielseitige Wirkstoffdichte, intensive Lichtenergie und eine hohe Schwingung. Basis der GREEN LUXURY Naturkosmetik ist der 100% reine Aloe Vera BioUrsaft in Verbindung mit ausgewählten Heil- und Verjüngungspflanzen. Ohne Zusatz eines einzigen Tropfen Wassers, ohne Alkohol und ohne Zitronensäure als Konservierung. Aufgrund seiner Viskosität und seiner Konsistenz zieht der Aloe Vera BioUrsaft mit seinem einzigartigen Repair-Komplex tief in die Haut ein und nimmt dabei den Schatz der weiteren Pflanzenwirkstoffe „Huckepack“. Das spürt und sieht man sofort.

Basis der GREEN LUXURY Naturkosmetik ist der 100% reine Aloe Vera BioUrsaft in Verbindung mit ausgewählten Heil- und Verjüngungspflanzen. © PHARMOS NATUR

Das Gel dieser wunderbaren Aloe Vera enthält ein einzigartiges Wirkstoffnetz und wird per Hand ausgeschält. © PHARMOS NATUR

Das beutet Schönheit für PHARMOS NATUR

Gleichzeitig entstehen aus diesen kraftvollen Pflanzen ganzheitliche GREEN LUXURY Lebensgesundmittel® – in Bio-Qualität, ohne Stabilisatoren, ohne Zusatz von Zucker und ganz ohne Konservierungsstoffe. Sie reinigen, nähren, schützen und unterstützen den Körper darin, Ordnung und Harmonie im ganzen Organismus herzustellen. Für mehr Energie und Lebensfreude.

Der Aloe Vera BioUrsaft ist ein biozertifizierter Frischpflanzensaft ohne Zusatz von Zucker und ganz ohne Konservierungsstoffe. © PHARMOS NATUR

Alles rund um Gesundheit

PHARMOS NATUR: Kommen Sie zu den Beratungstagen am 17. und 18. August

Erleben Sie PHARMOS NATUR hautnah an den Beratungstagen Haut & Gesundheit im neu eröffneten Store in Bernried, Am Neuland 2. Die PHARMOS NATUR Expertinnen freuen sich auf Sie am 17. und 18.08.2022 von 10:00 bis 19:00 Uhr. Die Intensiv-Beratung ist für Sie kostenlos. Zusätzlich erhalten Sie an diesen beiden Tagen einen 10 € Einkaufs-Rabatt, den Sie nach der Beratung für den Kauf von PHARMOS NATUR Produkten einlösen können.

Kontakt

PHARMOS NATUR

Am Neuland 2

82347 Bernried

Montag-Freitag: 10:00 bis 19:00 Uhr

Samstag: 10:00 bis 16:00 Uhr

Tel.: +49 8158 90 55 80

info@pharmos-natur.de

www.pharmos-natur.de