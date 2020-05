42 Jahre im Gemeinderat: Ameli Erhard hört auf, hat aber noch Wünsche für Pöcking

Sie ist schlagfertig und einfallsreich. Sie war eine wichtige Ratgeberin für den Bürgermeister und die Namensgeberin für das Bürgerhaus Beccult. Nach 42 Jahren verlässt Ameli Erhard den Pöckinger Gemeinderat. Neben den harten lokalpolitischen Themen engagierte sie sich auch noch sozial und kulturell.

Pöcking – Wenn Ameli Erhard etwas zu sagen hat, schnellt ihre rechte Hand hoch, meistens streckt sie nur Zeige- und Mittelfinger nach oben. Sie spricht dann, mit natürlicher Autorität in der Stimme, Probleme an, schlägt aber fast immer auch gleich Lösungen vor: präzise, bestimmt, klar und deutlich. Im Pöckinger Gemeinderat sitzt die Frau mit den runden Brillengläsern und den kurzen, weiß-grauen Haaren immer am Ende des Tisch-Hufeisens. „Von dort sehe ich alle gut“, erklärt sie darauf angesprochen. Seit 23. April muss man sagen: sie saß. Nach beeindruckenden 42 Jahren verlässt sie das Gremium. Mit 74 Jahren wollte sie nicht noch einmal antreten. Eine direkte Nachfolgerin gibt es nicht. Statt zwei hat die SPD nun nur noch einen Sitz in Pöcking.

Seit sie 1978 zum ersten Mal gewählt wurde, hat Ameli Erhard vier Bürgermeister erlebt, zweimal selbst kandidiert, sich für die Pöckinger Ortsumfahrung, Wanderwege, Geothermie, Energiesparen, die Dorfgeschichte, Flüchtlinge und vieles mehr eingesetzt. Wie fasst man dieses ehrenamtliche Engagement kurz und knackig zusammen? Für Erhard selbst kein Problem: „Ich habe gelacht, ich habe mich geärgert, die eine oder andere Träne ist gekullert. Aber ich habe es gerne gemacht.“ Auf das Wort „Wehmut“ reagiert sie fast allergisch: „Was den Leuten alles einfällt: Ich bin weder wehmütig noch traurig. Ich stehe zu meinen Entscheidungen.“ Sie sagt das so entschieden wie ihre Redebeiträge im Gemeinderat.

Schon beruflich war Erhard geeignet für die Lokalpolitik

Schon beruflich war Erhard geeignet für die Lokalpolitik – durch ihre Arbeit im elterlichen Baugeschäft und als studierte Betriebswissenschaftlerin. „Ich kann mit Zahlen umgehen. Ich weiß, wie Bilanzen zustande kommen und wie man einen Haushalt liest“, sagt sie. Nur jemand mit Erhards Erfahrung – sie war seit 1978 auch Kreisrätin und kandidierte 1982 für den Landtag – kann aus erster Hand erzählen, wie sich Lokalpolitik in vier Jahrzehnten verändert hat. Die Transparenz sei bedingt durch die Entwicklung zur Informationsgesellschaft immer größer geworden. „Großartige Beteiligungen von Bürgern gab es früher nicht – aber gar nicht aus Absicht oder Böswilligkeit.“ Und die gesetzlichen Anforderungen seien unheimlich gestiegen, dazu gehört für Erhard auch „die rasende Weiterentwicklung der Arbeitsteilung“. Gemeinderäte seien heute viel mehr auf Fachleute angewiesen – gerade bei einem Thema wie der Geothermie, dem sich Erhard verschrieben hatte.

Die 74-Jährige hat unzählige kleine und größere Projekte mit vorangebracht – und doch bleiben unerfüllte Wünsche für die Gemeinde: ein richtiger Radweg entlang der Straße am See, mehr öffentliche Bauten, am besten aus Holz. Die Ideen sprudeln noch immer. „Ihr fällt wahnsinnig viel ein“, sagt Bürgermeister Rainer Schnitzler. „Manchmal schießt sie übers Ziel hinaus, aber oft gibt sie damit die richtige Denkrichtung vor.“

Wichtige Ratgeberin für den Bürgermeister

Für Schnitzler, seit 2002 im Amt, war Erhard als langjährige Stellvertreterin eine wichtige Ratgeberin. Er habe sie wegen ihrer großen Lebenserfahrung oft gefragt, wie sie mit gewissen Situationen und Menschen umgehen würde. „Die Zusammenarbeit war wahnsinnig vertrauensvoll und freundschaftlich.“ Über ihre Aktivität im Gemeinderat sagt er liebevoll: „Sie ratscht gerne – mit den Ratskollegen, aber auch mit der Presse.“ Auch in diesen Zwiegesprächen zögert Erhard selten, bei ihr gibt es kein Herumlavieren, kein vorsichtiges Abtasten, wie die Aussage ankommen könnte.

Neben den harten lokalpolitischen Themen engagierte sich Erhard auch immer für Kulturelles und Soziales: Von 1980 bis 2010 leitete sie den Pöckinger Künstlerkreis. Als Mitglied im Asylhelferkreis betreute sie mehr als vier Jahre lang eine Flüchtlingsfamilie aus Afghanistan. Für sie selbstverständlich. „Wir haben schon in meinem Elternhaus nach dem Krieg Leute einquartiert“, sagt sie.

Denkmal gesetzt am Ende der Laufbahn

Zum Ende ihrer Laufbahn ist es Erhard dann auch noch gelungen, sich ein Denkmal zu setzen – als Namensgeberin für das neue Bürgerhaus Beccult. Ihr Vorschlag, der mit dem vermuteten Gründer des Ortes Pöcking und dem Kulturbegriff spielt, setzte sich gegen rund 50 andere durch „Das war vielleicht die Krönung ihrer langjährigen Arbeit“, sagt Bürgermeister Schnitzler.

In ihrer letzten Sitzung wies Erhard noch einmal auf etwas hin, was sonst niemandem aufgefallen war: dass in der Satzung des neuen Wasser-Kommunalunternehmens doch gefälligst auch die weibliche Form für die handeln Personen auftauchen müsse. Um 21.22 Uhr erhoben sich dann alle anderen Gemeinderäte, um ihr zu applaudieren. Die Umarmungen, die sie reihenweise verteilt und empfangen hätte, waren ihr in Virus-Zeiten verwehrt. Viele kleine Verbeugungen und ein enthusiastisches Plädoyer für die manchmal zähe Arbeit im Gemeinderat nicht. Ameli Erhard rief in den Beccult-Saal: „Es rentiert sich. Es gibt immer ein Loch – auch wenn es die dickste Wand ist, die man durchbohren muss.“

