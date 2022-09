60-jährige Pöckingerin wird Opfer eines „Schock-Anrufs“

Ältere Menschen werden am Telefon von Betrügern abgezockt (Symbolbild)

Schon wieder Fall im Landkreis Starnberg

Telefonbetrüger haben mehrere Zehntausend Euro teuren Schmuck erbeutet, als sie eine Pöckingerin mit einem „Schock-Anruf“ aus dem Gleichgewicht gebracht haben.

Pöcking – Zuletzt hatten Telefonbetrüger eine 81-Jährige aus Dießen um Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro erleichtert (wir berichteten), am Donnerstagnachmittag wurde nun eine 60-jährige Frau aus Pöcking mit derselben Masche – einem sogenannten Schock-Anruf – ebenfalls um kostbaren Schmuck gebracht.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord mitteilt, wurde die Pöckingerin gegen 15 Uhr von einem angeblichen schweren Unfall bei Starnberg informiert, an dem ihre Tochter beteiligt gewesen sein soll. Der Tochter drohe ohne Kaution Untersuchungshaft. Die 60-Jährige sei daraufhin telefonisch unter Druck gesetzt worden, durch ununterbrochene Anrufe – einmal von einem angeblichen Staatsanwalt, dann wieder von der Polizei – angeblich – und wieder von der vermeintlichen Staatsanwaltschaft. „Technisch so manipuliert, dass die Leitung dazwischen nicht frei ist“, erklärt Polizeisprecher Andreas Aichele. Auch während der Autofahrt sei die Frau immerzu angerufen worden, denn die Übergabe fand in der Innenstadt von Landsberg statt.

Nach der Übergabe kamen der Pöckingerin Zweifel, beziehungsweise war es ihr erst dann möglich, wieder einen klaren Gedanken zu fassen. Die Polizei in Landsberg musste ihr bestätigen, dass diese Zweifel berechtigt waren. Denn der Schmuck, der wie im Dießener Fall ebenfalls mehrere Zehntausend Euro wert ist, und den die 60-Jährige in einem Kästchen übergeben hatte, ist weg. Die leere Schatulle wurde nur wenig später in der Nähe von Landsberg gefunden.

Hoch professionelle Täter

„Was die Telefonbetrüger leisten, ist hoch professionell“, sagt Aichele. Die meisten Opfer kennten die Masche, das rationale Denken würde aber durch den enormen psychischen Druck geschickt verzögert. „Das trifft alle Bevölkerungsschichten“, weiß Aichele. Egal welcher Bildungsgrad. „Und man muss nicht über 80 sein.“ Was dieser Fall beweist. Dabei sei keine Präventionskampagne gegen Telefonbetrüger so intensiv gewesen, wie diese zum Thema „Leg auf“. Aichele ist überzeugt davon, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt. Denn die Scham sei groß, wenn man doch auf die Telefonbetrüger reingefallen sei.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal darauf hin, dass gesundes Misstrauen keine Unhöflichkeit ist: „Die echte Polizei fordert niemals Vermögen, um Ermittlungen durchzuführen. Übergeben Sie nie Geld oder Schmuck an Unbekannte. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehenden Personen.“ Unter dem Stichwort „Schützen und Vorbeugen“ gibt es auf der Internetseite der Polizei unter www.polizei.bayern.de weitere Tipps, wie sich Angerufene, die unter Druck gesetzt werden, verhalten können.