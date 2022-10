800 Haushalte ohne TV und Internet

Von: Tobias Gmach

Teilen

„Kein Programm verfügbar“: Walter Krause vor seinem Fernseher, der wegen eines Kabelschadens das ganze Wochenende und auch noch am Montag schwarz blieb. So ging es Bewohnern von weiten Teilen Pöckings. © Andrea Jaksch

In mehr als 800 Pöckinger Haushalten funktionierten seit Freitagmittag weder Kabelfernsehen noch Internet und Telefon. Und das Rathaus konnte den Zahlungsverkehr nicht mehr abwickeln. Ursache war ein Kabelschaden, den Vodafone bis spätestens heute beheben wollte.

Pöcking – Walter Krause wollte am Freitagmittag kurz die TV-Nachrichten anschalten. Aber der Fernseher daheim beim 67-Jährigen in der Pöckinger Lindenbergsiedlung blieb schwarz – abgesehen von einem Balken mit dem Schriftzug: „Kein Programm verfügbar.“ Und so sollte es das gesamte Wochenende und auch am Montag erst mal bleiben. „Wenn der Empfang mal ein paar Stunden weg ist, nimmt man das hin“, sagte Krause im Gespräch mit dem Merkur. Aber tagelang? Dafür wünscht sich der Pöckinger dann doch eine gute Erklärung. „Man zahlt ja auch Gebühren.“

Eine Erklärung für die Störung bekam der Merkur aus Düsseldorf von Volker Petendorf. Der Konzernsprecher von Vodafone nannte auch das Ausmaß: Bei bis zu 806 Kunden seien TV, Internet und Festnetz-Telefonie seit Freitag, 13 Uhr, nicht verfügbar. Ursache sei ein Schaden an einem unterirdischen Kabelstrang. Wie er verursacht wurde – ob zum Beispiel bei Bauarbeiten etwas schief ging oder ein Materialfehler vorliegt –, konnte der Sprecher am Montag noch nicht sagen.

„Die Reparaturarbeiten sind in der Planung und Ausführung leider sehr aufwendig, denn es sind zwingend Tiefbauarbeiten erforderlich“, sagte Petendorf. Wenn alles glatt läuft, sollte die Störung im Laufe des Montags, aber spätestens bis heute behoben sein. Wo genau in Pöcking ins Erdreich engegriffen werden musste, wollte der Sprecher nicht verraten. In der Vergangenheit habe es immer mal wieder Schaulustige gegeben, die bei der Arbeit gestört hätten. Der Straßenverkehr war laut Petendorf aber nicht beeinträchtigt durch die Reparatur. Zu den Maßnahmen erklärte er noch ein paar Details: Nach „Messungen aller Netzelemente und einer Bestandsaufnahme vor Ort“ sei am Wochenende das genaue Reparaturkonzept erstellt worden. Nach den eigentlichen „Spleißarbeiten, Faser für Faser“ werde „die Zufuhrstrecke noch neu eingepegelt“.

Von der Störung war auch das Pöckinger Rathaus betroffen. Dort gibt es eine von Vodafone betriebene Leitung zu einem hausinternen Rechnungszentrum, wie Sonja von Daake von der Finanzverwaltung auf Anfrage erklärte. „Wir können die Zahlungsströme nicht bearbeiten, keine Buchungen, keine Ein- und Ausgänge. Das ist sehr ärgerlich, wir sind lahm gelegt.“ Und im Einwohnermeldeamt könnten deshalb zum Beispiel auch keine Ausweise, für die Gebühren anfallen, beantragt werden.

Wenn in Pöcking Fernsehbilder schwarz bleiben, muss die Firma Elektro Glas mit vielen Anrufen rechnen. So war es auch dieser Tage wieder, wie Katharina Glas erzählte. „Die Leute rufen seit Freitag pausenlos bei uns an, etwa 15 haben auf den Anrufbeantworter gesprochen.“ Viele würden immer erst denken, dass ihr Gerät kaputt ist, und erst dann an eine Störung der Leitung. Im aktuellen Fall können die Techniker von Elektro Glas aber eben nicht helfen. Und selbst wenn sie es könnten, fehlt oft das Personal – gerade für kleinere Arbeiten, sagt Katharina Glas. Und der Anrufbeantworter der Firma sagt: „Aus personellen Gründen haben wir keine Kapazitäten frei, um Aufträge anzunehmen.“