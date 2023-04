Abwasserverband Starnberger See vor Schuldenberg

Von: Tobias Gmach

Teilen

Das Kanalnetz wird heuer am Starnberger See an vielen Stellen erneuert. 9,8 Millionen investiert der Abwasserverband. (Symbolfoto) © Ralf Hirschberger

Alle Investitionen heuer sind kreditfinanziert: Der Schuldenberg des Abwasserverbands Starnberger See wird immer größer. Der Vorsitzende Rainer Schnitzler mahnt deshalb: Bei der nächsten Kläranlagen-Sanierung müsse man über einen Sonderbeitrag nachdenken.

Pöcking/Landkreis – Höhere Energie- und Materialkosten, teure Kredite: Auch der Abwasserverband Starnberger See bekommt die „erheblichen wirtschaftlichen Verwerfungen“ in diesen Zeiten zu spüren. So formulierte es der amtierende Vorsitzende, Pöckings Bürgermeister Rainer Schnitzler, am Donnerstagvormittag bei der Verbandsversammlung im Beccult-Saal. Eine Folge davon: Der Schuldenberg des Zusammenschlusses, zu dem Starnberg, Berg, Tutzing, Pöcking, Feldafing, Bernried, Sees-haupt und Münsing gehören, wächst und wächst. Die aktuell rund 52 Millionen Euro könnten nach derzeitiger Kalkulation in den 2030er-Jahren auf über 100 Millionen Euro klettern.

Sinnbildlich für die finanzielle Misere ist aber schon das Jahr 2023: Die rund 9,8 Millionen Euro, die der Verband heuer in die Erneuerung des Kanalnetzes stecken will, sind komplett kreditfinanziert. Für Maßnahmen in der Starnberger Kläranlage ist in diesem Jahr fast eine halbe Million Euro vorgesehen. Das ist aber nur ein Vorgeschmack auf die Investitionen in den nächsten Jahren. Die Anlage war zuletzt 2000 grundlegend überholt worden, Schnitzler rechnet damit, dass es in vier bis fünf Jahren wieder so weit sein wird. „Die Unterhaltungskosten steigen“, sagte er. Bei einer größeren Maßnahme müsse man angesichts der hohen Schulden „über einen einmaligen Verbesserungsbeitrag nachdenken“. Sprich: darüber, ob die Bürger in den acht Kommunen an der Sanierung beteiligt werden.

Nächste Gebührenerhöhung wohl im Jahr 2026

Damit der Haushalt im Jahr 2026 ausgeglichen sein wird, rechnet der Verband derzeit mit einer Gebührenanhebung von vier Prozent. Die 2022 beschlossenen Beiträge für die Entsorgung von Schmutzwasser und die Straßenentwässerung gelten noch bis Ende 2025. Seit vergangenem Jahr verlangt der Abwasserverband für einen Kubikmeter Schmutzwasser zehn Prozent, pro Quadratmeter versiegelter Fläche 13 Prozent mehr als bis dato.

Die Mitglieder, mehr als 30 Bürgermeister und Gemeinderäte aus den Orten rund um den Starnberger See, verabschiedeten den Haushaltsentwurf für 2023 einstimmig. Schnitzler wies darauf hin, dass sich der Verband in einem ständigen Modernisierungsprozess befinde. So musste er ein sogenanntes Klärschlammkonzept erstellen und darin aufzeigen, wie er künftig Phosphor aus dem Schlamm und somit nachhaltig zurückgewinnen will. Das Landesamt für Umwelt etwa stuft Phosphor als „Baustein des Lebens“ und als „kritische Ressource“ ein. Der Stoff dient vor allem der Herstellung von Düngemitteln und somit der Nahrungs- und Futterproduktion.

Lesen Sie auch:

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.