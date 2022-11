Ansturm auf Tag der Vereine in Pöcking

Aktion im Beccult

Von Stephan Müller-Wendlandt

Durchgängig Betrieb herrschte beim ersten Tag der Vereine in Pöcking. Die Resonanz war so gut, dass der Tag künftig alle zwei Jahre stattfinden soll.

Pöcking – Für Pöckings Kulturreferent war es „die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt“: Albert Lupparts Stimme überschlug sich beinahe vor Begeisterung über den Erfolg des ersten Tages der Vereine, als er am Samstag eine erste Bilanz der achtstündigen Veranstaltung zog: „Damit habe ich nicht gerechnet.“ Von der ersten bis zur letzten Minute gab es zu keiner Zeit einen Durchhänger. „Es waren immer viele Besucher vor Ort“, so Luppart.

Es sei schwer zu schätzen, aber etliche hundert Besucher haben seiner Meinung nach am Samstag den Weg ins Bürger- und Vereinshaus Beccult gefunden. Aber nicht nur der Zuspruch aus Reihen der Bevölkerung hat Lupparts Erwartungen übertroffen. 23 Vereine und Organisationen waren bei der Premiere präsent: Vom Asyl-Helferkreis über den Sozialdienst sowie Gartenbauverein, Faschingsclub, Freiwillige Feuerwehr, DLRG, Trachtenverein bis zum Kaiserin-Elisabeth-Museum, der Stiftung für Pöcking und zum Literaturcafé, um nur einige zu erwähnen. Ziel der Veranstaltung war es, die Vielfalt des Pöckinger Vereinslebens Neubürgern vor Augen zu führen. Die waren auch direkt angeschrieben worden. Der Einladung dürften etliche Neubürger gefolgt sein. Einige haben sich den Organisatoren zu erkennen gegeben. Auch die Tatsache, dass mehrere Vereine Mitglieder gewinnen konnten, spricht dafür. So sind zwei Besucher dem Asylkreis beigetreten, die Theatergruppe und die PWG haben sich personell verstärkt.

Die Veranstaltung diente auch der Kontaktpflege unter den teilnehmenden Vereinen. „Das beweist die Wertschätzung untereinander“, sagte Luppart. Dem pflichtete Bürgermeister Rainer Schnitzler bei: „Das war eine tolle Geschichte. Die Teilnehmer dürfen sich über die hervorragende Resonanz freuen und die Möglichkeit, sich untereinander noch besser zu vernetzen.“ Schnitzler ist sich mit Luppart einig: „Das bleibt keine Eintagsfliege“, so Luppart, „das sollte im Zwei-Jahre-Rhythmus fester Bestandteil im Veranstaltungsprogramm werden.“ Ins gleiche Horn stieß Dritter Bürgermeister Wolfram Staufenberg: „Das war ein gelungener Tag, der wiederholt werden muss.“ Barbara Baumer, die nicht nur kommunalpolitisch als Gemeinderätin mitmischt, sondern auch im Vereinsleben, etwa beim Sportclub Pöcking-Possenhofen: „Ich bin überrascht, dass so viele Besucher gekommen sind. Damit hatte ich nicht gerechnet.“

Kürbis-Schätzen mit der Frauen-Union

Das Geschehen spielte sich nicht nur an den Ständen der Teilnehmer im Saal ab. Auch die Bühne wurde mit eingezogen. Auf der Leinwand präsentierten sich die Vereine in Wort und Bild, und auf den Bühnenbrettern passierte einiges, zum Beispiel Tanzdarbietungen der PFC-Aktiven oder Vorführungen der Rettungsorganisationen.

Und nicht zuletzt präsentierte die CSU-Frauenunion die Sieger ihres Kürbis-Schätzwettbewerbs. Junge Besucher sollten erraten, wie viel ein Handball großer Hokkaido auf die Waage bringt. Die Erwachsenen durften sich an einem Medizinball großen Gewächs versuchen. Beim Wettbewerb der Kinder lagen die Schätzungen zwischen 400 und 2500 Gramm. Tatsächlich wog das Exemplar 1450 Gramm. Am nächsten dran war Wolfgang Schmid mit 1500 Gramm. Für ihn gab’s ein Körbchen voll mit Süßigkeiten und den Kürbis obendrauf. Den großen Kürbis schätzten die Teilnehmer auf drei bis 22 Kilo. Katherina Glas, Vorsitzende des Gartenbauvereins, hatte das beste Auge: Mit 5,6 Kilo hatte sie das tatsächliche Gewicht exakt geschätzt.

DLRG-Drohne findet Wärmeleck im Dach

Der Tag der Vereine brachte aber auch eine schlechte Nachricht: Das Dach des Hauses der Bürger und Vereine, Beccult, hat ein Leck. Und das gerade einmal erst drei Jahre nach der Inbetriebnahme am 10. November 2019 – als wenn die mit zahlreichen Geburtswehen geplagte Historie des Projektes nicht enden wollte. Zur Beruhigung: Es tropft oder plätschert keineswegs durch das Dach ins Beccult. Es geht um ein Wärme-Leck an oder in der Dachhaut. Entdeckt hat es eine Drohne, mit der die DLRG am Samstag die Aufmerksamkeit der Besucher des ersten erfolgreichen Tags der Vereine in Pöcking auf sich gezogen hat. Bei einem der Demonstrationsflüge mit dem ferngesteuerten Gerät hat die Wärmebildkamera der Drohne das Leck dokumentiert. Der Drohnenpilot hat umgehend Kulturreferent Albert Luppart über den Mangel informiert. Der wird das Erforderliche ebenso umgehend in die Wege leiten. Ende gut, vermutlich alles gut.