Vier Wochen Ausnahmezustand

Ein Stangerl im Rohzustand: Die Ascheringer haben am Samstag ihren Maibaum hereingeholt. Jetzt wird er hergerichtet und vor allem gut bewacht, auf dass Maibaumdiebe keine Chance haben. Foto: Dagmar Rutt

D‘Ascheringer bringen den Maibaum ins Dorf

Von Sandra Sedlmaier schließen

Der neue Maibaum für Aschering liegt seit Samstag im Dorf. Vier arbeitsreiche Wochen, die mit Sicherheit den Zusammenhalt im Ort stärken werden, stehen den Ascheringern nun bevor, bis der Baum am 1. Mai von Hand aufgestellt wird.

Aschering – Spätestens am Samstag muss es das ganze Dorf mitbekommen haben, dass in Aschering am 1. Mai ein neuer Maibaum aufgestellt wird. Mit mehreren Traktoren und einem langen Anhänger haben rund 20 Ascheringer den Baum aus dem Wald geholt und zur Wachhütte begleitet. Jetzt liegen vier arbeitsreiche Wochen vor den Ascheringern. Der Baum muss hergerichtet, bemalt und geschmückt – und vor allem muss er ausreichend bewacht werden. Das wird das Dorf mit Sicherheit zusammenschweißen.

Das Hereinbringen des Baums zur Wachhütte ging relativ problemlos, berichtet Franz Walter vom Verein D’Ascheringer, der das Maifest organisiert. Deutlich weniger als zwei Stunden haben die Helfer gebraucht. „Wir waren um 9 Uhr im Wald und um dreiviertel elf schon an der Wachhütte.“ Rund 30 Meter ist der Baum noch lang, vermutlich wird er aber noch ein bisschen gekürzt. Beim Fällen des Stamms, das immer in den Raunächten nach Weihnachten bis zum 6. Januar passiert, sei nicht immer klar, ob der Baum ausreichend gerade gewachsen ist. „Wenn der 20, 30 Meter hoch ist, sieht man das vom Boden aus nicht mehr“, sagt Walter.

Diesmal hatten D’Ascheringer Glück: Der Baum, den Philipp Grenzebach gespendet hat, wirkt bisher gerade und makellos. Im Wald habe der Baum schon Zeit gehabt zu trocknen und auch jetzt müsse er noch eine Zeitlang trocknen, erklärt Walter. „Sonst bildet sich innen Schimmel, nachdem wir ihn bemalt haben.“ Und das würde die Standfestigkeit massiv beeinträchtigen. Der letzte Maibaum, der demnächst von einem Baumkletterer Stück für Stück abgeschnitten werden soll, war gesund –bis jetzt steht er.

Der Maibaum ist in Aschering eine Angelegenheit für das ganze Dorf. Schon im Vorfeld hatte der Vorsitzende der Ascheringer, Sebastian Grenzebach, für das Fest und vor allem für die Vorbereitungszeit geworben. „Unser Vorstand ist von Haus zu Haus gegangen und hat Klingeln geputzt“, sagt Walter. Mit Erfolg: Die Listen für die Nachtwachen seien gefüllt. Der Damen-Stammtisch übernimmt eine Wache, die Männer vom Mittwochs-Stammtisch, bei dem auch Walter dabei ist, helfen auch mit.

„Ein FC-Bayern-Fan und ein 60er-Fan übernehmen miteinander eine Wache“, erzählt er. Die beiden dürften mit Sicherheit genug zu reden haben und nicht bei der Wache einschlafen. „Nur die Königswache in der Nacht vor dem 1. Mai ist noch offen“, sagt Walter. Wer die übernimmt, ist am Tag danach beim Aufstellen nochmals gefordert. „Das wird anstrengend“, weiß Walter. Tagsüber beim Maifest ist ohnehin das ganze Dorf gefragt. „Wenn 20, 30 Mann bei uns sind, um den Maibaum zu stehlen, vielleicht sogar mit einem Traktor, das fällt doch auf“, hofft Walter.

Auch beim Aufstellen von Hand am Montag, 1. Mai, ab 9 Uhr sind viele Helfer gefragt. Während die Männer den Baum mit Scheren aufstellen, sind die Frauen beim Bierausschank und der Ausgabe von Weißwürsten gefragt. „Vor vier Jahren hatten wir 2500 Besucher“, erinnert sich Walter. „Da braucht es jede helfende Hand.“