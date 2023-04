Auf dem Nockherberg zu Pöcking

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Eine Schulstunde im Fach „Fluchen“ mit dem Sketch-Quartett (v.l.) Horst Curth, Ludwig Gansneder, Christl Peuker und Kathi Glas. © Andrea Jaksch

Aktuell sorgt die Künstliche Intelligenz (KI) für Furore: „Erst stirbt der Mensch, dann die Dummheit.“ Mit dieser Erkenntnis im Sinne des französischen Dichters Gustave Flaubert setzte Erich Kasberger im Pöckinger Beccult den Schlusspunkt unter einen Abend, der das Zwerchfell von mehr als 200 begeisterten Besuchern strapaziert hatte.

Pöcking – Die Spezlwirtschaft der Parteilosen Wählergruppe (PWG), der Nockherberg zu Pöcking, hatte am Samstagabend ihre Türen geöffnet. Und die Pöckinger sowie Besucher aus der Umgebung strömten in Scharen. Die Veranstalter schafften weitere Stühle herbei, um allen Platz zu bieten – bis zum feuerpolizeilichen Limit. Die Begrüßungsliste von PWG-Chef Albert Luppart umfasste mehr als eine DIN-A4-Seite, wobei er sich nur auf die Ehrengäste beschränkte, mit dem Hausherren Bürgermeister Rainer Schnitzler an der Spitze. Gekommen waren auch dessen Amtskollege Bernhard Sontheim aus Feldafing, Landrat Stefan Frey oder die Kandidatinnen für die bevorstehenden Wahlen zum Landtag, Dr. Ute Eiling-Hütig (CSU), und Bezirkstag, Petra Gum (Freie Wähler).

Es war Vieles neu beim diesjährigen Dableckn. Bereits 2020 hatte die PWG ihre Traditionsveranstaltung vom langjährigen Domizil in der Zimmerei Gansneder in den Beccult-Saal verlegt – daran erinnerten am Samstag Sägespäne bei der Tischdekoration. Dann sorgte Corona für eine zweimalige Zwangspause. Zur Wiederauferstehung, dem mittlerweile 24. Dableckn, versprach Luppart einige Überraschungen. Erstmals dabei waren Mitglieder der PWG-Jugend mit eigener Einlage. Und vor dem eigentlichen Dableckn hatten die Veranstalter einen Sketch eingebaut – auch eine Premiere. Die Protagonisten dieser beiden Programmpunkte: Kathi Glas, Christl Peuker, Horst Curth und Ludwig Gansneder sowie Erich Kasberger.

Tradition kontra Moderne zog sich wie ein roter Faden durch das zweieinhalbstündige Programm. Den pointierten Auftakt präsentierte der PWG-Nachwuchs. Anna Gansneder und Erik Linnemann trieben als Pärchen im bairischen Gwand mit ihrer betagten Triumph-Schreibmaschine die Elektronik-Techniker Steffi und Simon Schnitzler in die Verzweiflung. Vergeblich versuchten die Elektroniker, das Pärchen für die Computertechnologie und das Internet zu begeistern. Hinter vorgehaltener Hand raunte Simon Erik zu: „Sie können damit auch Pornos schauen.“ Das ließ den Kunden kalt: „Dafür haben wir die Nachbarn.“

Beim Dableckn nahmen die Protagonisten die örtlichen Kommunalpolitiker aufs Korn. Stundenlang würden sich die Gemeinderäte „fern von Kind und Frau die Köpfe über Fragen zerbrechen, die ihnen keiner gestellt hat“, führte Kasberger ins Thema ein, „ein Scherbenhaufen“. Nur Künstliche Intelligenz könne dieses Dilemma beseitigen.

Geschäftsleiter Sven Neumann, „der Sparfuchs im Rathaus“, habe ein Angebot von Roboter-Produzenten entdeckt. Die zahlten 200 000 Euro für jedes freundlich aussehende Gesicht, zum Beispiel eines Gemeinderatsmitglieds, um Roboter menschlicher zu machen. Das Gestaltungsrecht am Gesicht sei damit zwar verkauft, aber die Einnahmen spülten so viel Geld in die Gemeindekasse, um die Fünf-Millionen-Anlage bei der Pleitebank Greensill zu kompensieren. Die Gemeinderat-Robos waren großformatig auf der Bühnenleinwand zu sehen. Zum Beispiel Stefan Fischer (CSU) als intelligenter Toaster: „Mit dem schmeckt das Altbackene ganz frisch.“ Oder CSU-Kollegin Karin Wania-Michels als Kocher „nur für Wasser“. „Den kenne ich“, verriet Kasberger als KI-Beauftragter im Rathaus: „Wenn oben die Klappe aufbleibt, sprudelt es heraus ohne Ende.“ Der Terminator ist das Modell „Albert-Luppart-Intelligence (ALI)“. Laut Robo-Verkäufer Horst „eine Allzweckwaffe, die alles kann“.