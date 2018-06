Pöckings umstrittener achter Ehrenbürger

Pöcking hat Ralf Kirberg zum achten Ehrenbürger ernannt. Bis dahin war es ein steiniger Weg: Eine knappe Entscheidung, ein Rücktritt und eine Beschwerde bei der Rechtsaufsicht haben Spuren hinterlassen.

Pöcking – Es war haarscharf. Fast hätte niemand mitbekommen, dass Pöcking einem Bürger die höchste Auszeichnung, die Ehrenbürgerwürde, verliehen hat. Geschäftsführer Sven Neumann erwähnte es am Ende der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend in einem Satz. Nachfragen lehnte Bürgermeister Rainer Schnitzler ab, die öffentliche Sitzung sei beendet. „In dieser Sache hat er absolut versagt“, kritisiert Simone Greve (Grüne). „Es ist hinterhältig, das geht an Grenzen.“ Die Opposition kritisiert die Ernennung und den Weg dahin scharf.

Ausgezeichnet wurde ein Bürger, der sich für die Stiftung für Pöcking eingesetzt hat, wie der Merkur bereits berichtet hatte: Ralf Kirberg. „Durch die Tätigkeit von Herrn Kirberg als ehemaliger Geschäftsführer der LHI konnte unsere Gemeinde die letzten Jahre eine einmalige Infrastruktur für unsere Bürger im Ort aufbauen. Viele gemeindliche Entwicklungen wären in diesem Umfang, dieser Qualität und diesem Zeitraum nicht möglich gewesen“, erklärte Schnitzler in einer Mitteilung am Freitag. Durch Ehrenämter, etwa in der Stiftung oder mit seinem Kunstprojekt „sculpture network“, habe er Vorbildcharakter.

Ehrung ohne Gemeinderäte: „Feige“

Elf Gemeinderäte – die PWG-Fraktion und Antragstellerin Amelie Erhard (SPD) – sahen das bei der Entscheidung in nichtöffentlicher Sitzung Ende Mai genauso. Neun Gemeinderäte stimmten dagegen, darunter Ute Nicolaisen-März (CSU). Sie sprach von einer Gewissensentscheidung und trat in der Folge zurück. Der Hauptgrund für ihre Ablehnung, den auch andere Gemeinderäte nennen: ein laufendes Gerichtsverfahren. Dabei wird überprüft, ob ein Steuersparmodell, das auch Kirberg mit dem Finanzdienstleister LHI angeboten hat, rechtens ist – ist es das nicht, drohen der Gemeinde immense Gewerbesteuerrückzahlungen. Es geht dem Vernehmen nach um bis zu 30 Millionen Euro. „Das schwebt wie ein Damoklesschwert über uns“, sagt Nicolaisen-März. Dass Schnitzler bei der engen Entscheidung nicht moderierend eingriff, „nehme ich ihm übel“.

Die Veröffentlichung der Ehrenbürgerwürde zog sich hin – im Hintergrund lief eine Prüfung der Rechtsaufsicht im Landratsamt. Die Grünen hatten in der Mai-Sitzung einen Antrag eingereicht, demnach wäre für die Auszeichnung eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig gewesen. Schnitzler lehnte ab, ihn zu behandeln. Die Grünen reichten eine Beschwerde ein. Ergebnis: Der Antrag hätte behandelt werden müssen, die Ernennung bleibt davon unberührt. Dass sie am Freitag stattfand, erfuhren die Gemeinderäte im Nachhinein. „Das wurde an uns vorbei organisiert“, sagt Karin Wania-Michels (CSU). „Es ist feige, dass man nicht zu der Entscheidung steht.“

Kritik an Kirberg: „Frechheit, was da behauptet wird“

Zurück bleiben Vorwürfe: Der Name des Unternehmers sei manchen Gemeinderäten kein Begriff gewesen, heißt es. Es sei ein Projekt der PWG gewesen, die Fraktion habe gar nicht sachlich diskutieren wollen und Erhard vorgeschoben. Das dementiert die SPD-Gemeinderätin: „Ich habe nicht im Auftrag gehandelt. Ich stehe dazu, ich kenne ihn schon sehr lange. Er ist ein Mensch, der sich immer für andere eingesetzt hat.“ Albert Luppart (PWG) betont: „Wenn es einer verdient hat, dann er.“ Das laufende Gerichtsverfahren sieht er in diesem Bereich als „ganz normalen Geschäftsvorgang“. Es sei „eine Frechheit, was da behauptet wird“, Luppart spricht von Rufschädigung.

Merkmale einer Vorbildfunktion könne er nicht erkennen, entgegnet CSU-Ortsvorsitzender Wolfram Staufenberg. Wie andere Gemeinderäte spricht er davon, dass Kirberg nach der Entscheidung eine Gemeinderätin angerufen haben soll, die gegen ihn gestimmt hatte. „Das ist eine Frechheit. Damit können Gremien auch in Ängstlichkeit getrieben werden.“ Kirberg sei nicht in der Reihe der bisherigen sieben Ehrenbürger zu sehen. Kirberg war am Freitag für eine Stellungnahme nicht erreichen. Zuvor hatte er gegenüber dem Starnberger Merkur von einer „rechtswirksamen Entscheidung“ des Gemeinderats gesprochen.