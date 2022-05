Mehr erneuerbare Energie für Pöcking

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Fachfrau in Sachen Energie: Elisabeth Spiegl (22), Studentin aus Pöcking, hat die Situation ihrer Heimatgemeinde untersucht. © Andrea Jaksch

Elisabeth Spiegl, Studentin aus Pöcking, hat die Energiesituation ihrer Gemeinde untersucht. Fazit: Es ist noch viel Luft nach oben.

Pöcking – Welche erneuerbaren Energien nutzen die Pöckinger bereits und wie könnte das weitere Szenario für die Infrastruktur der Energieversorgung und -nutzung aussehen? Mit diesen Fragen hat sich Elisabeth Spiegl in ihrer Bachelorarbeit an der Hochschule München beschäftigt. Welche Antworten die Maschinenbau-Studentin mit Schwerpunkt Energietechnik bekommen und welche Überlegungen sie daraus für die Zukunft geschlossen hat, erläuterte die 22-jährige Pöckinger in der Ratssitzung.

Das Thema für ihre Bachelorarbeit hat Elisabeth Spiegl bei einer Vorlesung gefunden. Die besuchte sie in ihrem sechsten Semester, sie behandelte zukunftsfähige Energiesysteme. Die junge Pöckingerin musste dafür einen Vortrag über „Klimaneutralität in Gemeinden und Städten“ halten. Das brachte die Maschinenbaustudentin auf die Idee zu hinterfragen, was der Sachstand in ihrem Heimatort ist. Ihre Bachelorarbeit hat sie in fünf Kapitel gegliedert: Stand der Technik und in der Gemeinde, Vergleichs- und Auslegungsdaten, neue Möglichkeiten für Pöcking sowie ein Gesamtkonzept.

In dem Vortrag vor den Gemeinderäten konzentrierte sich die Studentin auf die Gegebenheiten und auf das Gesamtkonzept. Einen Fragebogen dazu hatte sie online gestellt. Zusätzlich hat sie Druckversionen der Fragebögen verteilt für die Bürger, die mit Online-Umfragen nicht vertraut sind. Zurückgekommen sind knapp 40 Antworten.

Von diesen Rückmeldern bewohnen 52 Prozent ein Einfamilienhaus, 34 ein Reihenhaus oder eine Doppelhaushälfte und 14 eine Wohnung. Der jährliche Stromverbrauch in Pöcking bewegte sich im Vergleichszeitraum (2017 bis 2019) um 20,5 Millionen Kilowattstunden (kWh), nur 2018 gab es einen leichten Knick auf 20,1 Millionen kWh. Die Frage nach dem Besitz eines Elektro- oder Hybridfahrzeugs beantworteten 74 Prozent mit Nein, 14 bewegen sich mit einem Hybridauto fort und vier Prozent mit einem reinen Elektroantrieb. 46 Prozent können sich vorstellen, in den kommenden fünf bis zehn Jahren ein E-Auto anzuschaffen, 15 Prozent fahren auf ein Hybridfahrzeug ab, vier Prozent zweifeln noch, ob es das eine oder andere werde, und 35 Prozent können sich das nicht vorstellen. Interessant auch die Antworten auf Frage, wer noch Haushaltsgeräte im Gebrauch hat, die älter als 15 Jahre sind. 54 Prozent kreuzten Nein an, 34 Prozent Ja und zwölf Prozent gaben keine Rückmeldung. 88 Prozent der Befragten mit den alten Geräten sehen keinen Grund, diese gegen neue auszutauschen, weil die vorhandenen noch einwandfrei funktionieren würden. Jeweils sechs Prozent dieser Gruppe haben entweder keine Zeit zur Suche nach einem Neugerät oder zum Kauf bzw. sind finanziell derzeit nicht in der Lage dazu.

Zur Stromproduktion: 31 Prozent der Teilnehmer verfügen über eine Fotovoltaikanlage. Die Noch-nicht-Besitzer können sich jeweils zur Hälfte vorstellen, eine derartige Anlage in den nächsten Jahren installieren bzw. nicht installieren zu lassen. Kleinwindräder auf ihrem Hausdach können sich 69 Prozent vorstellen. 46 Prozent von diesen geben dafür die Hoffnung auf Zuschüsse oder steuerliche Förderung an, 38 Prozent haben sich bei einer Infoveranstaltung zu diesem Schritt bewegen lassen.

Die meisten Wohnungen der befragten Pöckinger werden mit Gas beheizt (57 Prozent), es folgen Öl (17) und Holz (11). Zusätzlich nutzen 43 Prozent Holz als Wärmespender, elf Prozent Solarenergie und 34 Prozent haben keine zusätzlichen Energielieferanten. Zur Warmwasserbereitung nutzen 51 Prozent der Antwortenden die Heizung und 33 Prozent Solarthermie, auf Wärmepumpen entfallen fünf Prozent.

Für ihr Gesamtkonzept hat Spiegl den Stromverbrauch aller privaten Haushalte in Pöcking aus dem Jahr 2019 zu Grunde gelegt. Das waren etwa sieben Millionen kWh. Auf Grund der Ergebnisse ihrer Umfrage könnte dieser Verbrauch weitgehend aus erneuerbaren Energien stammen, wenn 70 Prozent aus Fotovoltaik-, sechs Prozent aus Biogas- und fünf Prozent aus Kleinwindanlagen erzeugt würden. Der Rest von 19 Prozent käme aus dem öffentlichen Netz, weil die Berechnungsgrundlage für die Studienarbeit nur einen Teil des Pöckinger Bedarfs widerspiegelt. Zudem hat Spiegl ein Sicherheitspolster eingebaut, wenn Anlagen nicht die prognostizierte Energiemenge liefern können. Nicht eingerechnet seien Energiespeicher, die laut Spiegl auf Nachfrage aus dem Gemeinderat stets mit eingebaut werden müssten, um eine konstante Stromversorgung gewährleisten zu können.

Die Gemeinderatsmitglieder dankten Elisabeth Spiegl für ihren Vortrag und würdigten ihre Arbeit. Es sei bemerkenswert, dass sich ein junger Mensch mit diesem Thema in dieser Form auseinandergesetzt habe.