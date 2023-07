Beccult: Preis für 900 Kubikmeter Holz

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Freuen sich sehr über die Bestätigung: Pöckings Bürgermeister Rainer Schnitzler (r.) und sein Stellvertreter, Kulturreferent Albert Luppart, zeigen vor dem Beccult den Regionalen Holzbaupreis der Staatsregierung. © Andrea Jaksch

Das Haus der Bürger und Vereine in Pöcking hat den Regionalen Holzbaupreis der Bayerischen Staatsregierung bekommen. Eine schöne Bestätigung für die Pöckinger, die beim Bau ihres Bürgerhauses lange um die Baustoffe gerungen haben. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert.

Pöcking – Seit dreieinhalb Jahren ist das Beccult der gesellschaftliche und kulturelle Mittelpunkt in Pöcking. Im November 2019 wurde das Haus der Bürger eingeweiht, seitdem wird es permanent genutzt, dank seiner besonders gründlichen Lüftung auch gerne in der Corona-Zeit, und gebucht. Und auch die Schützen und die Blaskapelle fühlen sich im Haus der Vereine nebenan sehr wohl. Nun hat das Haus der Bürger und Vereine auch von außerhalb Pöckings ein Zeichen der Anerkennung erhalten. Bayerns Bauminister Christian Bernreiter hat das „Beccult“ mit dem Regionalen Holzbaupreis der Staatsregierung gewürdigt. Das bedeutet auch, dass der Freistaat 10 000 Euro Preisgeld auf das Pöckinger Konto überweist.

Zweiter Bürgermeister und Kulturreferent Albert Luppart hat den Preis zusammen mit Bauamtsleiterin Mirjam Heuer in Straubing entgegengenommen. Er freut sich sehr: „Wir sind mächtig stolz, auch weil wir von der Jury als vorbildlich gelobt wurden“, berichtet Luppart von der Preisverleihung. In der Laudatio, die in Straubing über das Haus der Bürger und Vereine gehalten wurde, heißt es: „Es stellt sich eine in jeder Hinsicht überzeugende Lösung dar, abgerundet mit der Nutzung regenerativer Energie. Vorbildlich wurden die beiden Gebäude im Sinne eines inklusiven Baus barrierefrei gestaltet, der nicht nur die Verwendung von Holz als Baustoff, sondern insbesondere auch dessen Leistungsfähigkeit zeigt.“ In den beiden Gebäuden zeigten sich klare Formen und ein zeitgemäßer Umgang mit der Tradition der Holzbauweise.

Die Staatsregierung hat den Preis erst im Herbst ins Leben gerufen. „Der Freistaat ehrt so nicht nur das besondere Engagement der Bauherren für den Klimaschutz, sondern zeichnet damit auch 14 herausragende Projekte aus, die deutlich machen, wie vielfältig, ästhetisch und zugleich klimaschonend mit Holz gebaut werden kann“, sagte Bauminister Bernreiter. Neben dem Pöckinger Beccult samt Haus der Vereine waren insgesamt 146 kommunale Projekte aus Holz eingereicht worden. Zwei aus jedem Regierungsbezirk, insgesamt 14, wurden ausgezeichnet.

„Ich habe 30 Jahre um das Haus gekämpft, ich bin sehr stolz“, sagt Luppart. Auch Bürgermeister Rainer Schnitzler, der das Projekt Haus der Bürger und Vereine seit seinem Amtsantritt 2002 verfolgt hat, sieht den Preis als schöne Bestätigung für das Engagement Pöckings.

Dabei war nicht von Anfang an klar, dass das Millionenprojekt in Holz gebaut wird. Zunächst wurde in Sichtbeton geplant. Dann musste Architekt Tom Frank umplanen – und bekommt jetzt eine schöne Quittung für sein Wirken. 900 Kubikmeter Holz wurden verbaut, wie bei der Einweihungsfeier für das Beccult bekannt wurde. Inklusive der aufwendigen Außenanlagen hat die Gemeinde knapp 12 Millionen Euro für das Haus der Bürger und Vereine ausgegeben. Bei der Einweihung sagte Architekt Frank: „Das war ein irrational niedriges Budget für ein solches Projekt.“

Apropos Geld: Kulturreferent Luppart freut sich auch über das Preisgeld von 10 000 Euro. „Die Beccult-Leiterin Britt Grobholz und ich werden überlegen, wie wir das Geld verwenden und dem zuständigen Ausschuss einen Vorschlag unterbreiten“, kündigte er an.