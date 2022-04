Blasmusik auf Bestellung

Spendenaktion der Pöckinger Kapelle – Einnahmen für Ukraine-Hilfe

Ein eigenes Platzkonzert für einen guten Zweck: Das bietet die Blaskapelle Pöcking für Samstag, 30. April, an. Sie kommt auf Bestellung und freut sich im Gegenzug über eine Spende für Ukraine-Flüchtlinge. Das gesammelte Geld soll an die Menschen gehen, die nach ihrer Flucht aus den Kriegsgebieten in Jägersbrunn im Haus der Peter-Maffay-Stiftung und auf Gut Dietlhofen untergekommen sind.

Pöcking - Der Krieg gegen die Ukraine geht den Musikern der Pöckinger Blaskapelle sehr nahe. Auf ihrem Instagram-Account haben sie auf Anregung ihres Trompeters und Social-Media-Beauftragten Marc Stürzenberger ein Peace-Zeichen aus Musikinstrumenten formiert. Mit diesem Foto, auf dem auch eine blaue Friedenstaube mit gelbem Olivenzweig zu sehen ist, werben sie für ihre Spendenaktion für Ukraine-Flüchtlinge. „Wir haben lange überlegt, was wir machen könnten“, sagt die stellvertretende Vorsitzende der Blaskapelle, Anna Wolff. Mit der Aktion #standldahoam hätten die Musiker schon gute Erfahrungen gemacht, als es ums Spendensammeln für den neuen Probenraum ging. Deshalb habe man sich entschlossen, das Standl-Format wiederzubeleben, sagt sie.

Ebenso lange wurde überlegt, wer das Geld bekommen soll. Die Wahl fiel auf die Peter-Maffay-Stiftung. „Uns war es wichtig, die Spenden jemandem zu geben, der sie zu 100 Prozent weitergibt“, sagt Wolff. In den Häusern der Maffay-Stiftung auf Gut Dietlhofen im Landkreis Weilheim-Schongau und in Jägersbrunn bei Pöcking leben Menschen aus der Ukraine, die vor dem Krieg geflohen sind. In Dietlhofen seien es aktuell 30 Menschen, sagt der Geschäftsführer der Maffay-Stiftung, Albert Luppart. „In Jägersbrunn sind es sieben, dort ist noch Platz für 13 weitere Menschen.“

Für sie werden die Pöckinger gewissermaßen auf Konzertreise gehen. „Klar, es ist Musik, man hat gute Laune und es macht Spaß“, sagt Anna Wolff. „Aber ist eben auch eine gute Tat. Die Musik macht die Menschen glücklich, und so können wir etwas Schönes mit etwas Sinnvollem verbinden.“

Die Blaskapelle wird am Samstag, 30. April, ab 11 Uhr unterwegs sein. Und zwar in durchaus umfangreicher Formation: Wolff rechnet damit, dass es 15 bis 20 Musiker werden. Ein paar Termine hat die Blaskapelle schon. „Jemand hat uns für ein Weißwurstfrühstück gebucht, ein anderer für die Kommunionfeier mit der Familie am Nachmittag“, erzählt Anna Wolff. Wie viel die Menschen spenden wollen, sei ihnen überlassen.

„Bei unserer letzten #standldahoam-Aktion haben wir in den Pausen zwischen den Auftritten auf der Straße gespielt, und ein Spaziergänger hat uns fünf Euro in die Hand gedrückt.“ Sie und ihre Musikerkollegen freuen sich auf die Auftritte nach der langen Corona-Zeit und üben schon fleißig. „Es ist immer etwas Besonderes, vor Publikum zu spielen.“ Wer ein etwa 20-minütiges Standkonzert mit der Pöckinger Blaskapelle buchen möchte, meldet sich bei Anna Wolff unter z 0162 /892 42 53 oder schickt eine E-Mail an info@blaskapelle-poecking.de.

Die Musikanten aus Pöcking hatten schon im Laufe der Corona-Pandemie mit bemerkenswerten Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. Im März vergangenen Jahres verschickten der Vorsitzende und der Dirigent der Kapelle „Überlebenstüten“ an die Mitglieder – gefüllt mit Gedichten, Noten, Spezi und Bleistiften (wir berichteten). Die Aktion kam in Lockdown-Zeiten, in denen sich die Musiker bekanntlich nicht zum Proben treffen durften, extrem gut an und steigerte die Motivation.