„Bouletten“ gewinnen gegen „BouleDogs“

So sehen Siegerinnen aus: Die Boule-Mannschaft in Rosa namens „Bouletten“ schaffte es diesmal, den Titel des Pöckinger Boule-Meisters zu erringen. Die „BouleDogs“, links in Dunkelblau, sowie „Boule am See“ und die „BouleBrothers“ hatten das Nachsehen bei der Dorfmeisterschaft im Boule. © D. Rutt

Die vierte Pöckinger Boule-Meisterschaft ist ausgespielt. Gewonnen hat das Thema in frischem Rosa.

Pöcking – Während des Boule-Turniers in Pöcking herrscht gewissermaßen Ausnahmezustand in der Gemeinde. Es wird mitgefiebert, angefeuert und natürlich gespielt: 16 Teams haben dieses Mal bei dem Turnier der Stiftung für Pöcking mitgemacht. Beim Finale am Sonntag gewannen die „Bouletten“, die gar nicht wie Fleischpflanzerl daher kamen, sondern eine fähige, in frischem Rosa gekleidete Damenmannschaft sind. Sie schafften es, gegen die „BouleDogs“ zu gewinnen – und das waren immerhin die Gewinner des Turniers vor einem Jahr.

Mit 13:4 war das Ergebnis ziemlich eindeutig –was die „BouleDogs“ laut ihrem Mitglied Stephan Reiß mit Humor nahmen. Schließlich sind zahlreiche „BouleDogs“ mit einer Dame der „Bouletten“ verheiratet. Auf dem dritten Platz landeten die Spieler von „Boule am See“. Auf den vierten Rang kamen wie schon im Vorjahr die „BouleBrothers“. Für das nächste Jahr haben sie eine Trainingsoffensive und ein deutlich besseres Abschneiden angekündigt.

Seit Mai sind die Pöckinger mit ihrem Boule-Turnier beschäftigt und spielen aus, wer der Boule-Meister wird. Zunächst wurden die Mannschaften in zwei Gruppen eingeteilt. Jedes Team spielte gegen jede andere Mannschaft einer Gruppe. Sie tragen Namen wie „Die Unberechenbaren“, „Spassbouler“, „Lucky Girls“, „Nebenbouler“ oder „FFW Pöcking“.

Regelrechter Hype in Pöcking

Die Stiftung für Pöcking organisierte das Turnier zum vierten Mal, die Turnierleitung hatte wieder Dr. Christian Grätz. „Seit der Austragung des ersten Boule-Turniers besteht ein regelrechter Boule-Hype bei Pöckingern“, berichtet Grätz. „Über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich wieder gemeldet.“ Diesmal waren erstmals auch zwei ortsfremde Mannschaften dabei: eine aus Feldafing und eine aus Tutzing, wie Stephan Reiß auf Anfrage berichtet. In Feldafing wird seit Neuestem noch lieber Boule gespielt, weil die französische Partnergemeinde Bouc Bel Air sich für diesen Sport sehr begeistert. Und in Tutzing gibt es am Seeufer einen wunderbaren Boule-Platz, der Spielen mit Blick auf den See erlaubt. In Pöcking wird gerne am Beccult gespielt. Dort gibt es zwei Plätze. (edl)