Bürokratie, Homeoffice, Mittelstand: Unternehmer löchern Bundestagsabgeordnete

Von: Tobias Gmach

Bei der Podiumsdiskussion im „La Villa“ in Niederpöcking herrschten gute Laune und sachliche Härte. Im Bild (v.l.): Moderator Matthias Vilsmayer, Michael Kießling (CSU), Moderator Michael Padberg, Carmen Wegge (SPD), Dieter Janecek (Grüne) und Thomas Sattelberger (FDP). © Andrea Jaksch

Homeoffice, Bürokratie, Mittelstand-Stärkung: Unternehmer hatten bei der Podiumsdiskussion am Starnberger See viele Fragen an vier Bundestagsabgeordnete. Die hatten nicht immer konkrete Antworten.

Niederpöcking – Vier Bundestagsabgeordnete aus der Region brachte der Unternehmerverband Wirtschaftsförderung Landkreis Starnberg (UWS) am Donnerstag auf einem Podium zusammen: Carmen Wegge (SPD), Michael Kießling (CSU), Dieter Janecek (Grüne) und Dr. Thomas Sattelberger (FDP) nahmen auf den Korbsesseln im Wintergarten des „La Villa“ in Niederpöcking Platz. Und sie sahen sich mit bestimmt vorgetragenen Wünschen der Unternehmer konfrontiert. Sie lauteten sinngemäß: Stärkt den Mittelstand, baut Bürokratie ab, lasst uns beim Homeoffice Freiheiten und reformiert bitte endlich das Rentensystem.

UWS-Vorsitzender und Moderator Michael Padberg klopfte zu Beginn die Positionen zum Thema Homeoffice ab. In seinem Unternehmen (PTC Telecom in Wörthsee) gebe es die Möglichkeit seit 20 Jahren – „aber da, wo es gebraucht wird“. In der Pandemie hat Padberg die Angst, dass „Mitarbeiter sozial verarmen“. Neben ihm waren wohl die meisten der rund 50 Unternehmer im Saal gegen einen Rechtsanspruch von Arbeitnehmern aufs Homeoffice. SPD-Abgeordnete Wegge ist dafür. „Aber wir wollen die Leute nicht 24/7 aus den Betrieben rausziehen.“ Es gehe etwa um drei Tage im Monat. Wegge sieht durchs Heimbüro eine größere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Janecek ist auch pro Rechtsanspruch, will aber auch „keine Wirtschaft, die nur noch auf Bildschirmen kommuniziert“. Sattelberger bevorzugt eine Begründungspflicht der Arbeitgeber, wenn sie mobiles Arbeiten nicht zulassen. Kießling ist klar gegen den Rechtsanspruch, zumal er aus seiner Sicht zu „noch mehr Bürokratie“ führen würde.

Apropos: Die Bürokratie nannte UWS-Vizevorsitzender Matthias Vilsmayer „ein Wirtschaftshemmnis in der Region“. Padberg wurde noch deutlicher: „Bei uns sind mittlerweile fast zwei Mitarbeiter nur mit Bürokratie beschäftigt. Das ist pervers. Das kostet uns Geld und Wettbewerbsfähigkeit. Wilhelm Boneberger, FDP-Fraktionsvorsitzender im Kreistag und Betreiber einer Bäckerei in Gilching, schaltete sich später aus dem Publikum ein: „Das Thema schlägt in kleinen und mittleren Unternehmen viel stärker ein, damit sind wir schlechtergestellt als große Konzerne. Wir sehen doch alle den Mittelstand schwinden. Warum wird dann nur Industriepolitik gemacht?“

Die Tücken der flexiblen Arbeitswelt

Auf diese drei Wortmeldungen konnten die Politiker kaum Mutmachendes erwidern. Bürokratieabbau klinge gut, sei aber unfassbar schwierig, sagte Kießling. „Wir müssen zu mehr Eigenverantwortung kommen. Die Digitalisierung kann helfen“, schob er hinterher. Wegge klang ähnlich: „Ohne Bürokratie wird es in Deutschland niemals gehen. Sie nannte das Registermodernisierungs- und das Onlinezugangsgesetz, die aber eher behördliche Verwaltung vereinfachen dürften. Janecek zielte auch nicht direkt auf die Unternehmer ab, als er die Halbierung der Planungszeiten bei Infrastrukturmaßnahmen ansprach.

Padberg findet, die starke Regulierung der Politik passe nicht mehr mit der flexibel gewordenen Arbeitswelt zusammen. Sattelberger gab zu, dass der Koalitionsvertrag der Ampel dahingehend „nicht viel hergibt“. Man müsse über eine dritte Beschäftigungskategorie neben selbstständig und angestellt reden. Wegge mahnte an dieser Stelle zur Vorsicht. „Flexible Arbeitsmodelle dürfen nicht dazu führen, dass Menschen in der Rente vor dem Nichts stehen.“