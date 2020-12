Christbaumverkauf für Fortschritt

Jubiläums-Benefizaktion

Seit 15 Jahren liefern und verkaufen Dr. Alexander Schauer und sein ehrenamtliches Team Christbäume zugunsten der Arbeit von Fortschritt. Schauer will etwas zurückgeben, er ist Vater einer Tochter, die bei Fortschritt einen Platz gefunden hatte. Am Freitag wird also wieder aufgebaut und am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Dezember, von 9 bis 16 Uhr beziehungsweise von 10 bis 15 Uhr verkauft.