Kita-Personal weigert sich: Sorgen um Kinder-Notbetreuung

In Zeiten des Coronavirus sollen Gemeinden eine Kinder-Notbetreuung für Berufstätige sicherstellen. Aber was tun, wenn sich das Kita-Personal weigert?.

Wegen des Coronavirus sind derzeit deutschlandweit alle Kitas geschlossen.

Gemeinden sollen für eine Not-Betreuung sorgen.

Doch nicht überall funktioniert das reibungslos - zum Beispiel in Pöcking.

Pöcking –Seltsame Zeiten erzeugen seltsame Bilder. Plastische Beispiele dafür lieferte die Sitzung des Pöckinger Gemeinderats, die am Donnerstagabend coronabedingt nicht im Rathaussaal, sondern im großen Bürgerhaus Beccult stattfand. Gemeinderäte, die sonst herzlich Hände schütteln, winken sich vorsichtig zu, unterhalten sich in Zweiergrüppchen mit Sicherheitsabstand. Als die Sitzung, leicht verspätet, beginnt, sitzen alle an Einzeltischen, Bürgermeister Rainer Schnitzler und Verwaltungsmitarbeiter sogar eine Etage höher, auf der Beccult-Bühne. Rund 20 Menschen auf 300 Quadratmetern. Immerhin: Die Akustik ist soweit gut. Wer deutlich spricht, ist auch ganz hinten zu verstehen. Kulturreferent Albert Luppart scherzt: „Hat sich doch gelohnt, dass wir das Haus gebaut haben.“

Coronavirus in Pöcking: Skurrile Atmosphäre im Gemeinderat

Obwohl die Stimmung wegen der skurrilen Atmosphäre gelöst war: Der Ernst der Lage war am Donnerstagabend allen bewusst. Gegen Ende des öffentlichen Teils bat Sabine Stolicka (Grüne) darum, bei Einkaufshilfen nicht nur an Senioren, sondern auch an Berufstätige zu denken, die nicht im Homeoffice arbeiten können.

Wie ein Pöckinger Paar, das sich für die Notbetreuung ihres Kindes am Donnerstag an die Gemeinde gewandt hatte. Die Eltern sind beide in einer Klinik beschäftigt. Geschäftsleiter Sven Neumann erklärte: „Bisher hatten sie eine Privatbetreuung. In Corona-Zeiten finden sie aber niemanden mehr.“ Die Gemeinde steht nun vor einem Problem: Laut Neumann weigert sich das Kita-Personal, das Kind zu betreuen. „Sie fragen jetzt: Arbeitgeber, wie schützt du uns?“

Coronavirus: Schutz für Betreuer gegeben?

Die Frage sei berechtigt, der Staat mache es sich einfach, findet der Geschäftsleiter. „Die Betreuerinnen haben ja direkten Kontakt zu den Kindern. Sie gehen mit auf die Toilette und helfen beim an- und ausziehen.“

Neumann hat sich nun an das Landratsamt gewandt – die Behörde, die die Verfügungen des Freistaats an die Gemeinden weitergibt. Er wolle wissen, wie Kommunen in solchen Fällen verfahren sollen. „Wir müssten die Betreuung Stand jetzt ablehnen. Was anderes bleibt uns gar nicht übrig.“ Die Gemeinde will zunächst moralische Überzeugungsarbeit leisten und nach Freiwilligen unter dem Fachpersonal suchen.

Not-Betreuung wegen Coronavirus: “Müssen versuchen zu improvisieren“

Wolfram Staufenberg (CSU) sagte in der Sitzung: „Wir müssen versuchen zu improvisieren, Flexibilitäten entwickeln – und Geld haben wir ja.“ Sabine Stolicka brachte Privatinitiativen („Leute, die eh daheim sind“) ins Spiel. Bürgermeister Schnitzler merkte an: „Das ist viel diffiziler als bei Einkaufshilfen.“ Man müsse bei einem offiziellen Aufruf durch die Gemeinde auch die Haftungsfrage im Hinterkopf haben.

Coronavirus Pöcking: Betreuer in Schutzanzügen?

Geschäftsleiter Neumann merkte mit Blick auf das Arbeitsschutzgesetz noch an, dass Schutzmasken- und Anzüge nicht mehr herzubekommen seien. Auch deshalb habe er Kontakt zum Gesundheitsamt gesucht. Ulrich Rieger (CSU): „Ich kann mir Erzieherinnen in Schutzanzügen nicht vorstellen.“ Kommentar von Schnitzler: „Da kriegen die Kinder ja einen Schrecken.“ Vielleicht kommt es trotzdem so, vorstellbar ist dieser Tage vieles. Seltsame Zeiten erzeugen seltsame Bilder.

