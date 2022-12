Das ändert sich zum Fahrplanwechsel beim ÖPNV im Landkreis Starnberg

Von: Tobias Gmach

Einen Malwettbewerb um das Titelbild des MVV-Fahrplanbuchs lieferten sich die Pöckinger Grundschüler. Gewonnen hat das Bild von Elisa Haist (l.), der zweite Platz ging an Hannah Steinmeyer, der dritte an Wolfgang Schmid. Landrat Stefan Frey gratulierte den Kindern am Montagmorgen und überreichte ihnen Büchergutscheine. © ANDREA JAKSCH

Der MVV-Fahrplan im Landkreis wurde umgeschichtet und ausgedünnt, soll aber trotzdem, oder gerade deshalb, effizienter als bisher sein. Was Bus- und S-Bahn-Fahrgäste ab kommendem Sonntag beachten müssen.

Landkreis – Der Busfahrer-Mangel wird den Landkreis wohl noch länger beschäftigen. Rund 30 Viertklässler traf Landrat Stefan Frey am Montagmorgen in der Pöckinger Grundschule. Auf seine Frage, wer schon mal Bus gefahren sei, meldeten sich fast alle. Dann interessierte Frey, wer denn von den Kindern später Busfahrer werden will. Keine einzige Hand ging hoch.

Trotzdem dürften sich die Pöckinger Schüler bestens mit dem neuen, druckfrischen MVV-Landkreisfahrplan identifizieren. Sie lieferten sich diesmal den Malwettbewerb um das Titelbild auf der 360 Seiten starken Broschüre. Die Siegerin heißt Elisa Haist. Ihr Bild, das sie noch als Drittklässlerin gemalt hat, zeigt einen MVV-Bus, der mit einem Auge zwinkert und etwas frech die Zunge heraushängen lässt. Dahinter ragen hohe Berge auf, wie sie eben vom Landkreis aus zu sehen sind. Frey gratulierte der kleinen Elisa und betonte: „Das Fahrplanbuch geht tatsächlich weg wie warme Semmeln, die schöne Gestaltung trägt dazu bei, aber auch das große Interesse am Angebot des ÖPNV.“

Fahrkarten im Schnitt 6,9 Prozent teurer

Auch die Bilder der Schüler Wolfgang Schmid (dritter Platz) und Hannah Steinmeyer (zweiter Platz) wurden ausgezeichnet, sie bekamen wie Elisa Büchergutscheine. Zwei Pöckinger Klassen erhielten je einen Scheck für gemeinsame Unternehmungen. Zu Hannah sagte Frey: „Dein Bus ist sehr modern, solche haben wir im Landkreis noch nicht.“ Das eckige grüne Gefährt erinnert tatsächlich etwas an die autonomen Busse, die in Bayern bereits erprobt wurden. Der Platz am Steuer in Hannahs Bild ist leer. „Das Busfahrer-Problem besteht weiterhin, aber die Lage hat sich etwas stabilisiert“, sagte der Landrat auf Merkur-Nachfrage.

Fuhren zwischenzeitlich zwölf Linien im Landkreis nach Notfahrplan, seien es mittlerweile wieder weniger. Durch einige Umschichtungen und das Ausdünnen der Fahrpläne sei das System effizienter geworden. Rund 14 Millionen Euro lässt sich der Landkreis den ÖPNV im Jahr 2023 kosten. Die Tickets werden zum Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag, 11. Dezember, durchschnittlich um 6,9 Prozent teurer.

Das ändert sich bei den Bussen

26 Regionalbuslinien, vier Expresslinien und zwei Ruf-Taxis verkehren im Landkreis. Die Expresslinie X970 hält zwischen Starnberg und Wolfratshausen künftig auch in Aufhausen, Oberbiberkor und Höhenrain. Die Expresslinie X900 von Starnberg über Gilching hält nun auch wieder an der Abt-Anselm-Straße in Fürstenfeldbruck. Die Regionallinie 901 macht auch am Betriebshof Halt, zunächst aber nur stadteinwärts. Auf der Linie 906 entfällt der Linienast zwischen Gauting und Unterbrunn, die Schülerfahrt um 11.35 Uhr ab Gauting wird Teil der Linie 966. Zudem verschieben sich die Abfahrten an Samstagen zwischen 11 und 16 Uhr teilweise, sodass mindestens einmal stündlich ein Bus zwischen Planegg und der Kraillinger Innovationsmeile (KIM) fährt. Alle Fahrten der Linie 949 an Sonntagen verkehren künftig fünf Minuten später, wodurch in Gilching-Argelsried stündlich ein direkter Anschluss von Fürstenfeldbruck (Linie X900) angeboten wird. Damit Starnberger gymnasiasten den Bus nach nach der sechsten Stunde bekommen, wird die Abfahrt der Linie 955 von Starnberg Nord an Schultagen von 12.37 auf 12.57 Uhr verschoben. Die Haltestelle Percha, St. Christophorus bedienen künftig die Linien 961 und 975. Ein besser getaktetes Angebot zwischen Planegg und dem Waldsanatorium in Krailling war gewünscht: Dafür verschieben sich vormittags die Fahrten der Linie 966.

Das ändert sichbei den S-Bahnen

„Zahlreiche zusätzliche Fahrten insbesondere zwischen Starnberg und Tutzing“ verspricht der MVV für die S-Bahn-Linie 6 – und damit einen durchgehenden 20-Minuten-Takt von 5 bis 23 Uhr zwischen Tutzing und Grafing. Auf der S8 fahren künftig mehr Züge zwischen Weßling und Herrsching, auch hier soll es einen durchgehende 20-Minuten-Takt von 5 bis 23 Uhr auf der ganzen Linie geben. „Außerdem sorgt die S-Bahn mit einem optimierten Fahrzeugeinsatz für einen stabileren Betrieb. Auf mehreren Linien können durch längere Wendezeiten künftig Verspätungen besser reduziert werden“, heißt es in der Pressemitteilung zum Fahrplanwechsel.

Das MVV-Fahrplanbuch

ist ab nächster Woche bei allen Gemeindeverwaltungen, MVV-Verkaufsstellen, in den Tourismusbüros Starnberg und Herrsching, in Geschäften und im Landratsamt kostenlos erhältlich. Das Buch, die Minifahrpläne und Infobroschüren können online auf www.lk-starnberg/BestellungstoolOEPNV heruntergeladen werden.

