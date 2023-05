Das Beccult wird ganz himmelblau

Von: Sandra Sedlmaier

Auf der Bühne des Beccult (v.l.): Chorleiter Kristof Nast-Kolb, musikalischer Leiter Norbert Groh sowie Esther Schöpf und Albert Luppart vom Organisationsteam. © Andrea Jaksch

Gute Musik, farbenfrohe Kostüme, Spaß auf der Bühne, der absolut mitreißt: Das darf man sich vom Singspiel „Im weißen Rössl“ erwarten, das im Juli im Beccult in Pöcking aufgeführt wird – von Einheimischen, mit professioneller Unterstützung.

Pöcking – Esther Schöpf gerät ins Schwärmen, wenn sie über die Lieder aus „Im weißen Rössl“ spricht. „Eine faszinierende Musik, ganz besondere Stücke, mit Ewigkeitscharakter“, sagt die Pöckinger Geigerin und ergänzt mit blitzenden Augen: „Eine unglaublich lebendige Musik, mit Jazz- und Swingelementen.“ Jetzt stelle man sich dazu eine Bühne voller Menschen vor, die im Chor singen, tanzen und gute Laune versprühen – so etwa soll die Inszenierung aussehen, die derzeit für das Beccult in Pöcking vorbereitet wird.

Generationen kennen die Geschichte um den singenden Oberkellner Leopold aus dem Film „Im weißen Rössl am Wolfgangsee“ mit Peter Alexander. Leopold ist in seine Chefin verliebt, die steht aber mehr auf den Rechtsanwalt Dr. Siedler, Professoren-Tochter Klärchen ist wiederum in Sigismund verliebt – und am Ende bekommen sich doch die Richtigen und König Ludwig ist auch dabei. Denn das ist der Unterschied zwischen der Vorlage – die Operette aus den 1930ern und dem Film von 1960 – und der Pöckinger Ausgabe vom „Weißen Rössl“: Es gibt ein Pöckinger Lokalkolorit, Bezüge zur Gegenwart und schließlich gibt es auch hier einen See. Und dazu die Hits, die man sofort im Ohr hat: „Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist“, „Die ganze Welt ist himmelblau“, „Zuschaun kann i net“ und natürlich der Titelsong „Im weißen Rössl am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür“ – das wird den Zuschauern Spaß machen. Jetzt macht es schon den Mitwirkenden viel Freude.

„Ich mag die ironische Erzählweise, die Situationskomik und das Humoristische“, sagt Norbert Groh, der die musikalische Leitung übernommen hat. Schon zum zweiten Mal, denn die Aufführung ist eine Reprise. Vor zwölf Jahren, im Juli 2011, führte das Team das „Weiße Rössl“ schon einmal auf. An einem Abend im Klostermeierstadl in Maising, diesmal steht für drei Abende das Beccult zur Verfügung. „Das war eine so große Spielfreude und hatte einen großen Nachhall“, erinnert sich Kulturreferent Albert Luppart. Auch weil die Mischung aus Laien mit professionellen Sängern und Musikern sich so gut gemacht habe. „Wir wollen viele regionale Kräfte“, unterstreicht Groh.

Kristof Nast-Kolb übt seit drei Wochen mit dem Chor, der größtenteils aus Sängern der Pöckinger Chorgemeinschaft St. Pius besteht. Für die Sänger, die als Touristengruppe auf der Bühne stehen werden, sei es durchaus eine Herausforderung, sagt Nast-Kolb. „Sie müssen ohne Dirigent und auswendig singen.“

Das Stück bietet rund 20 Rollen. Die Hauptrollen sind mit Profis besetzt, die übrigen mit Akteuren der Theatergruppe Pöcking und ehemaligen Geigenschülerinnen von Schöpf. Dabei werden die Grenzen des Theaters überschritten: „Es werden kleine filmische Szenen eingespielt, die in und um Pöcking spielen“, verrät Nast-Kolb.

In der Band sind neben Schöpf an der Geige und Groh am Klavier der Ascheringer Hajo von Hadeln am Schlagzeug, Peter Cudek am Bass und Hans Ernst am Saxofon und an der Klarinette. Auch die Blaskapelle Pöcking wird mit einigen Musikern vertreten sein. Die Regie führt Stefan Kastner, der auch schon vor zwölf Jahren dabei war. Für das Bühnenbild zeichnet der Ascheringer Stephan Reiß verantwortlich, der mit seiner Frau Cordula und Daniela Lauß auch noch zum Organisationsteam gehört. Auch das Beccult wird sich anders als sonst präsentieren. In den Zuschauerraum wird ein Steg ragen, das Orchester wird links vom Publikum sein und rechts der Erzähler. Karten für 29 und 24 Euro für die Vorstellungen von Donnerstag, 13. Juli, bis Samstag, 15. Juli, sind über Ticketleo zu erhalten oder in der Bücherei Pöcking zu den Öffnungszeiten.