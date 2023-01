Die Rückkehr des Faschingszaubers: Pöckinger krönen Prinzenpaare

Eine fetzige Show boten die Tänzerinnen und Tänzer um das Prinzenpaar Deniz Türkmen I. und Victoria Curth I. auf der Beccult-Bühne. © Dagmar Rutt

Vor 150 Gästen krönte der Pöckinger Faschingsclub seine neuen Prinzenpaare. Die Stimmung und die Tanzeinlagen waren nach der langen Corona-Pause besonders ausgelassen.

Pöcking – Er ist der „suchende Prinz“, sie seine „verzauberte Prinzessin“. Gemeinsam übernahmen Deniz Türkmen I. und Victoria Curth I. vom Pöckinger Faschingsclub (PFC) am Samstagabend die Faschingsregentschaft. Gefeiert wurde das gemeinsam mit etwa 150 Gästen, einem vielseitigen Showprogramm und Livemusik im Beccult-Saal. Bürgermeister Rainer Schnitzler übergab den beiden und dem Kinderprinzenpaar, Irianyi Holzweißig Perez I. und Matteo Flath I., symbolisch den Schlüssel zum Rathaus.

Die Krönung des Prinzenpaars Deniz I. und Victoria I. und des Kinderprinzenpaars Matteo I. und Irianyi I. war den ehemaligen Prinzenpaaren vorbehalten. © Dagmar Rutt

Los ging es um 20 Uhr, als die Klänge von „United“ von Alex Christensen und „The Berlin Orchestra“ erklangen. Einzeln traten die Tänzerinnen und Tänzer hinter dem roten Vorhang hervor. Zum Schluss kam PFC-Präsidentin Stephanie Lörke. „Wir sind wieder vereint, wie man im Intro gerade hören konnte“, sagte Lörke. „Es fühlt sich so an wie nach einer langen Durststrecke. Und alle, die den Fasching feiern, fühlen bestimmt mit uns.“

Nach langer Zeit des Verzichts und Experimenten, wie etwa dem Livestream im vergangenen Jahr, dürfen die Garden und Prinzenpaare heuer wieder live auftreten. „Der Stream über You-Tube war für alle nicht so schön“, sagte Corinna Minzapost. Sie ist die Cousine von Prinz Deniz Türkmen und managte am Samstag die Bar im Foyer. „Online haben die Tänzer kein Feedback durch Applaus bekommen und wussten gar nicht, wie viele gerade zuschauen.“

Strahlend und mit blinkenden Schuhen präsentierte sich das Kinderprinzenpaar Matteo I. und Irianyi I. © Dagmar Rutt

Das war am Samstag anders. Mit tosendem Beifall begrüßte das Publikum die Tänzer, die Menschen im Saal tanzten sogar selbst. Ex-Prinzenpaar Julia Zachmann und Markus Repert eröffneten klassisch mit einem Wiener Walzer die Tanzfläche und krönten anschließend gemeinsam mit dem ehemaligen Kinderprinzenpaar Emilia Beck und Maximo Flath die neuen Paare. „Meine Saison 2020 hat mir viel Spaß gemacht“, sagte Ex-Kinderprinzessin Emilia Beck. „Wir waren auf vielen Veranstaltungen. Zum Beispiel auch im deutschen Theater.“ Etwa 20 bis 30 Auftritte warten nun auf die Tänzerinnen und Tänzer, für die Prinzenpaare seien es sogar noch etwas mehr, so Trainerin Sabine Türkmen. Sie ist seit vier Jahren im Gremium namens Elferrat und trainiert sowohl die Kindergarde als auch die Prinzenpaare.

Spaßige Einlage: Präsidentin Stephanie Lörke mit den Ehrenpräsidenten Horst Curth (l.) und Albert Luppart. © Dagmar Rutt

Angelehnt an den Disneyfilm Vaiana zeigten die elf Mädchen zwischen sechs und zwölf Jahren der Kindergarde gemeinsam mit Irianyi und Matteo Türkmens Choreografie: Das Kinderprinzenpaar befindet sich auf zwei verschiedenen Inseln. Sie versuchen zueinander zu finden, um dann gemeinsam eine große Party zu feiern. „Unser Motto ist heuer ,Du bestimmst, wer du bist‘“, sagte Türkmen. „Die Kinder mussten viel zurückstecken und dadurch reifen, und nun müssen sie selbst bestimmen, wer sie im Leben sein wollen.“ Für die Kostüme wählte sie die Farbe Türkis. „Jede Garde hat ihre eigene Idee und Farbe“, so Türkmen. „Alle Gardekostüme seit 43 Jahren sind im Fundus, manches kann man wiederverwenden oder umschneidern.“

Das Publikum war begeistert und tanzte stellenweise selbst mit. © Dagmar Rutt

Nach der Kindergarde traten die fünf Tänzerinnen und Tänzer der Jugendgarde „Mini Mania“ von Trainerin Franziska Schwarz auf. Sie präsentierten eine teils flotte, teils langsame Choreografie zu verschiedenen bekannten Oldies. Nach einer weiteren Publikumstanzrunde zeigten noch die elf Aktiven der Showtanzgruppe „The Dancing Mania“ ihre Show „Another Story of Cinderella“. Prinz Deniz I. schlüpfte in die Rolle des Prinzen, Victoria I. in die der Cinderella. Geschickt vertanzte die Gruppe das Märchen, in dem ein Prinz auf der Suche nach einer Frau sämtliche Mädchen zu einem Ball einlädt. Heimlich schleicht sich auch Cinderella auf den Ball, in einem magischen Kleid, dessen Zauber um Mitternacht verschwindet. Es braucht einiges, bis die Liebe der beiden eine Chance bekommt, was Türkmen und Curth durch langsame und schnelle Parts und zahlreiche Hebefiguren zum Ausdruck bringen. Noch bis weit nach Mitternacht spielte die Liveband und lud die Gäste zum Tanzen ein.

Schon am Samstag findet der Schwarz-Weiß-Ball im Beccult statt. Der Faschingsendspurt von 16. bis 21. Februar ist ebenfalls dort geplant. Karten gibt es unter 01 77/77 99 31 4 oder per E-Mail an karten@pfc.de.

Vanessa Lange