Doppelte Weihe bei Pöckinger Feuerwehren

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Schlüssel für die Kommandanten: Pöckings Kommandant Joseph Mörtl, Reinhold Sturm von der Ausrüsterfirma, Bürgermeister Rainer Schnitzler und Maisings Kommandant Florian Dreisbach (v.l.). © Andrea Jaksch

Mit der kirchlichen Segnung sind die neuen Löschgruppenfahrzeuge (LF 10) für die Feuerwehr Maising und die Löschgruppe Aschering offiziell in Betrieb genommen worden.

Pöcking – Für Helmut Schweickart ist eine bedarfsgerechte Ausrüstung der wesentliche Grundstein für eine leistungsfähige und erfolgreiche Feuerwehr. Der Kreisbrandrat beglückwünschte am Samstag die Kommandanten Josef Mörtl (Pöcking) und Florian Dreisbach (Maising) zu neuen Löschgruppenfahrzeugen (LF 10). Zahlreiche Kameraden der Feuerwehren aus Pöcking sowie Maising und der Löschgruppe Aschering, bei denen die Neuanschaffungen stationiert sind, und der benachbarten Wehr Feldafing feierten die Segnung der festlich geschmückten Fahrzeuge durch den katholischen Pfarrer Leander Mickschl und Diakon Ralf Tikwe von der evangelischen Kirchengemeinde.

Die neuen LF 10 sind Ersatzbeschaffungen für Jahrzehnte alte Fahrzeuge. Das bisherige Löschgruppenfahrzeug in Aschering war dort die vergangenen zwölf Jahre in Gebrauch gewesen, nachdem es zuvor 21 Jahre bei der Feuerwehr Pöcking im Dienst gewesen war. Das nun ausgemusterte Fahrzeug in Maising war 1993 in Betrieb genommen worden – und hatte schon seit Jahren mehr oder minder regelmäßig Probleme gemacht.

Pöckings Bürgermeister Rainer Schnitzler wünschte den freiwilligen Helfern allzeit gute Fahrt mit den neuen Geräten: „Mögen alle Aktive gesund von den Einsätzen wieder zurückkommen.“ Die neuen LF 10 haben zusammen etwa 809 000 Euro gekostet. Abzüglich der staatlichen Förderung musste die Gemeinde Pöcking aus eigener Kasse 660 000 Euro für die Ersatzbeschaffungen aufbringen. Schnitzler erinnerte daran, dass die Gemeinde auch in Zukunft erhebliche Mittel für die Feuerwehren aufbringen wird. Dazu zählen die geplanten neuen Gerätehäuser in Pöcking und Maising sowie ein Stadl beim Rathaus, dessen Hebweih gefeiert werden kann. Er wird ein Fahrzeug der Pöckinger Wehr beherbergen, um im Gerätehaus Platz zu schaffen für die Spinde neuer Einsatzkräfte.

„Vorgezogene Weihnachtsgeschenke“

Symbolische Fahrzeugschlüssel überreichte Reinhold Sturm an den Bürgermeister. Der Seniorchef der gleichnamigen Ausrüstungsfirma für Feuerwehrfahrzeuge überbrachte die Grüße der Firma Schlingmann, die die Fahrgestelle samt den Aufbauten gefertigt hatte. Das Unternehmen ist in Dissen am Teutoburger Wald ansässig. Von dort hatten die Pöckinger Feuerwehrler Mitte Dezember vorigen Jahres die Autos abgeholt, als „vorgezogene Weihnachtsgeschenke“ (Kommandant Mörtl). Es sind mittlerweile die Fahrzeuge drei und vier, die die Pöckinger von dem niedersächsischen Unternehmen bezogen haben.

Die Fahrzeugsegnung wurde musikalisch von der Blaskapelle umrahmt. Die Bläser hatten auch die Floriansmesse mitgestaltet, die zum Auftakt der Veranstaltung in der Pfarrkirche St. Pius gefeiert worden war. Die Feuerwehrkameraden waren, angeführt von ihren Fahnenabordnungen, in die Kirche eingezogen. Sie gestalteten die Feier aktiv mit, beim Altardienst, beim Vortragen der Lesung sowie der Fürbitten. Nach der Fahrzeugsegnung formierte sich ein Festzug zum Feuerwehrhaus an der Feldafinger Straße, wo ein gemeinsames Essen serviert wurde.