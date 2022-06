Dorfmeisterschaft mal anders: Fußballer gewinnen Pöckinger Olympiade

Teilen

Gewinner mit Bürgermeister (v.l.): Rainer Schnitzler, Michael Schauer und Marco Karl von den Burschen, Ferdinand Jäger und Lukas Wannenwetsch (kniend) sowie Tim Freiwald und Elias Fleddermann vom SCPP sowie Wolfgang „Rossi“ Karl vom Löwen-Fanclub Pöcking mit SCPP-Vorstand Ismail Yilmaz. © SCPP

Die Dorfmeisterschaft des SC Pöcking-Possenhofen verlief diesmal anders als zuvor. Gewonnen haben die Olympiade die Fußballer des Vereins.

Pöcking – Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause hat die Pöckinger Dorfmeisterschaft auf dem Vereinsgelände des SC Pöcking-Possenhofen ein erfolgreiches Comeback gefeiert – allerdings in neuem Gewand. Anders als in den vergangenen Jahren fand zum 30. Jubiläum an Fronleichnam und dem darauffolgenden Samstag kein Fußballturnier, sondern eine Dorf-Olympiade mit zahlreichen verschiedenen Disziplinen statt.

„Wir haben im Vorfeld auch etwas Kritik bekommen, aber hinterher waren alle ziemlich begeistert“, sagte SCPP-Vorstand Ismail Yilmaz. Lediglich der Zuschauerandrang hielt sich bei den hochsommerlichen Temperaturen in Grenzen, die meisten Interessierten kamen erst abends und verbrachten den Tag davor lieber am See. Neben Bubble-Soccer, Fußballgolf, Basketball-Körbe-Werfen oder Dosenschießen mit dem Tennisschläger stellten auch Stockschützen und Feuerwehr eigene Stationen zur Verfügung. Bei der Feuerwehr wurde beispielsweise ein Einsatz simuliert. „Es war sehr abwechslungsreich“, betont Yilmaz.

Die Halbfinale wurden im Geschicklichkeitsspiel Wikinger-Schach ausgespielt, das Finale im Boule. Gewonnen haben am Ende trotzdem die Fußballer: Die erste Herrenmannschaft des SCPP setzte sich im Finale gegen die Pöckinger Burschenschaft durch, auf Rang drei landete der Löwen-Fanclub Pöcking.

Für das kommende Jahr haben laut Yilmaz bereits einige weitere Pöckinger ihre Teilnahme angekündigt, zu denen die Reform noch nicht durchgedrungen war. Nicht nur Vereine, auch Freunde oder Familien können mitmachen. Doch auch allen Fans des klassischen Fußballturniers macht Yilmaz Hoffnung. Er sagt: „Vielleicht machen wir nächstes Mal auch beides.“ te