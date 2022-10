Dunkler kann die (Jahres)Zeit kaum werden

Weihnachtsbeleuchtung

Die kurzfristige Absage des über die Landkreisgrenzen hinaus bekannten weihnachtlichen Lichtspektakels, der „Rentierparty“ am 1. Advent in Pöcking wegen Corona im vergangenen Jahr war ein Klacks gegen das, was Nikolas Heinecke dieses Jahr umtreibt. Die Energiekrise bringt ihn und sein „Lichtergesindel“ in Gewissensnot.

Pöcking – Vor 22 Jahren gingen die weihnachtlichen Lichter in der Beccostraße 11 in Pöcking das erste Mal an. Zunächst skeptisch beäugt. Mit christlicher Weihnachtstradition hatte es nicht viel zu tun. Die Idee, geboren bei einem sommerlichen Grillabend, war auch von Anfang an eine andere: Nikolas Heinecke und sein Schwager Christian Zingraff wollten Weihnachten inszenieren wie einst Chavy Chase in dem amerikanischen Spielfilm „Schöne Bescherung“ aus dem Jahr 1989 – nur mit weniger Pannen. Mit jedem Jahr wurde das Lichterprojekt in Pöcking größer, mit jedem Jahr fand das abendliche Schauspiel mehr Anhänger als Skeptiker. Der erste Advent wurde zur „Rentierparty“ mit jährlich Hunderten Zuschauern. Und zum „Lichtergesindel“ wie sich Heinecke und Zingraff nennen, gesellte sich auch Jan Fellner. Jedes Jahr fieberten sie auf den 1. Advent hin. Bis Corona. Im vergangnen Jahr waren die Lichter zwar wieder angegangen, aber ohne Musik und Show zum Auftakt – ohne „Rentierparty“.

In diesem Jahr gibt es schon wieder viele neue Ideen. In Zeiten einer Energiekrise werfen sich den 52-Jährigen nun allerdings ganz andere Fragen auf: „Kann ich das verantworten? Oder stehen wir dann als große Energieverschwender am Pranger und alle zeigen mit dem Finger auf uns?“ Die Entscheidung fällt ihm hörbar schwer, denn eigentlich wollen er und seine Freunde mit ihrer Illumination im Advent Licht in die dunkle Jahreszeit bringen und andere damit erfreuen. „Ich bin ziemlich hin- und hergerissen“, gesteht er.

Ums Geld gehe es ihm nicht. Der Stromverbrauch der Weihnachtsbeleuchtung ist in den vergangenen Jahren durch Umrüstung auf LED-Technik und reduzierter Helligkeit gesunken. „mehr als 300 bis 400 Euro kostet das nicht. Erst wenn sich die Strompreise vervielfachen würden, dann würden Leistung und Nutzen allerdings nicht mehr in Relation“, erklärt der IT-Systemadministrator. „Andererseits funktioniert eine derartiges Lichtkunstprojekt nur in Dunkelheit und auch nur mit Strom. Wenn ich noch mehr einsparen möchte, dann brauche ich die Beleuchtung gar nicht einschalten.“

Vier Wochen braucht das „Lichtergesindel“, um die Installation aufzubauen. Ein großer Kellerraum ist gefüllt mit den Figuren – mit dem „Pöckinger Stern“, mit dem Rentier und den Twinkel-Bäumchen, auf denen sich Bilder darstellen lassen. Mit mittlerweile 70 000 LED-Lämpchen. „Ab 50 000 hab’ ich aufgehört zu zählen, aber ungefähr 70 000 müssten es sein“, sagt Heinecke. Was am Anfang als Bastelprojekt begann, ist zu einer ausgereiften professionellen Hardware herangewachsen. „Egal ob klassische 230-Volt- oder LED-Ketten gedimmt, Motoren oder Scheinwerfer gesteuert werden müssen, es gibt immer das passende Modul.“ Gesteuert über zwei Laptops. In drei Wochen muss sich das „Lichtergesindel“ entschieden haben, sonst ist nicht mehr genug Zeit zum Aufbau. Und spätestens eine Woche vor dem 1. Advent, sagt Heinecke, sollte klar sein, ob das Licht angeht oder nicht. „Wir können jederzeit die Reißleine ziehen“, sagt er auch mit Blick auf das Infektionsgeschehen.

Auf dem Dach ist seit diesem Jahr eine Fotovoltaikanlage installiert. Im Mai hatte er sie bestellt, „sie ist nur noch nicht angeschlossen“. Eine 20 Kilowattstunden-Anlage. „Das ist für ein Dreifamilienhaus eigentlich viel zu groß. Das ist deutlich mehr, als wir brauchen.“ Aber das sei der Plan gewesen, einen Energiebeitrag zu leisten. Wegen Lieferschwierigkeiten fehlten noch ein paar Komponenten. Im nächsten Monat soll die Anlage aber angeschlossen sein. Gerne hätte Heinecke einen Speicher dazu, „aber die sind leider nicht lieferbar“. Der Speicher hätte ihm die Entscheidung, das Spektakel heuer stattfinden zu lassen, deutlich leichter gemacht. Dann hätte die abendliche Beleuchtung aus eigener Kraft funktionieren können.

„Die allgemeine Diskussion schockiert mich, die Aufrufe und Appelle“, sagt Heinecke ganz ehrlich. Als ITler surft er viel im Internet und weiß, wie leicht ein „Shitstorm“ losgetreten werden kann.