Ein Dank an die freiwilligen „Engel“

Das La Villa hat am Freitagabend 65 Feuerwehrleute zum Adventsmarkt eingeladen. Damit bedankte sich das Hotel für den Einsatz der „Engel von Starnberg“.

Niederpöcking - Andrea Roever, die Geschäftsführerin vom La Villa in Niederpöcking, nennt ehrenamtliche Helfer „die Engel von Starnberg“. 2017 hatte sie deshalb Landrat Karl Roth und Flüchtlingshelfer zum Weihnachtsmarkt in ihren Hallen eingeladen. Heuer standen 44 Kommandanten im Landkreis und ihre Kameraden auf der Liste. Der Einladung gefolgt sind rund 65 Feuerwehrleute, die mit einem Wertgutschein beschenkt wurden. „Wir wollen uns bei den Freiwilligen Feuerwehren für die Zeit und den Einsatz erkenntlich zeigen“, sagte Roever und lud die Aktiven darüber hinaus zu einem Imbiss im Gartenpavillon ein. Für die Ehrenamtlichen eine erfreuliche Abwechslung und willkommene Anerkennung ihres Einsatzes am Nächsten.