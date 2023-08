Eingehüllt am Starnberger See: Experten restaurieren Villa von Miller

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Eingerüstet und eingehüllt präsentiert sich die Villa von Miller derzeit (gesehen von der anderen Seeseite). © Stephan Müller-Wendlandt

Die Familie von Miller lässt ihre Villa am Starnberger See wieder in der Originalfarbe erstrahlen. Derzeit besitzt das Gebäude eine Kunststoffhaut.

Niederpöcking – Eines der markantesten Bauwerke am Westufer des Starnberger Sees ist seit einiger Zeit verhüllt: Die über die Villa von Miller gestülpte weiße Folie ist allerdings keine Reminiszenz an den legendären Verpackungskünstler Christo. Hinter der Kunststoffhaut des Gerüstes arbeiten fleißige Hände an der Generalsanierung des aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammenden Baudenkmals. Die Restaurierung der repräsentativen Villa steht im Mittelpunkt der Arrondierung des weitläufigen Anwesens. Es soll langfristig im Eigentum der verzweigten Familie von Miller und deren Mittelpunkt bleiben.

Erzgießer Ferdinand von Miller, der die Villa von Arnold Zenetti (unter anderem Schrannenhalle und von Haunersches Kinderspital in München, weitere Villen in Niederpöcking) hat bauen lassen, und sein Sohn Oskar, der Gründer des Deutschen Museums in München, der das Gebäude von seinem Vater übernommen hat, haben zahlreiche Nachkommen hinterlassen – Enkel und Urenkel, Nichten und Neffen, Cousinen und Cousins. Zahlreiche Miller-Sprösslinge möchten am Starnberger See Fuß fassen beziehungsweise dort bleiben. Deshalb nutzt die Familie aktuell zwei bereits bestehende Baurechte auf den Anwesen der Hausnummern 11 (denkmalgeschützte Villa) sowie 13 (ebenfalls unter Denkmalschutz stehendes ehemaliges Bedienstetenhaus). Zur Ferdinand-von-Miller-Straße hin werden zwei weitere Wohnhäuser errichtet.

Die Arbeiten für den ersten Neubau hinter der Villa haben bereits begonnen. Teil des Vorbescheidantrags, der im Herbst 2021 die Zustimmung des Pöckinger Gemeinderates gefunden hatte, war auch eine großzügige Tiefgarage, die alle vier Gebäude miteinander verbinden sollte. Zudem war geplant, die Garage um zwei Räume zu erweitern – einen für ein Archiv und den zweiten als Ausstellungshalle für die noch größtenteils im Deutschen Museum aufbewahrten Dokumente und Erinnerungsstücke von und an Oskar von Miller. Von diesem „großen Wurf“ hätten die Bauherren Abstand genommen, erklärt der mit der Gesamtbaumaßnahme betraute Architekt, Diplom-Ingenieur Johannes Wegmann (Schliersee), im Gespräch mit dem Starnberger Merkur – aus Rücksicht auf Landschafts- und Denkmalschutz.

Große Aufgabe für die Restauratoren am Denkmal

Für die Gestaltung und Sanierung der Außenanlagen hat die Familie von Miller die Landschaftsarchitektin Mechthild von Puttkamer mit ins Boot geholt. Sie ist eine der Geschäftsführenden Gesellschafter der Starnberger Firma Terrabiota für Landschaftsarchitektur und Stadtplanung. Denn nicht nur der Bereich in Richtung Staatsstraße soll möglichst naturgetreu und baumerhaltend bebaut werden. Ein sensibles Händchen bedarf auch die Sanierung und Restaurierung der Gartenanlage unterhalb der beiden Baudenkmäler zum See hin.

Im Fokus des Geschehens steht derzeit die Villa. Marie von Miller-Moll, Enkelin von Oskar von Miller, weiß, welche Aufgabe vor den Restauratoren liegt. Mehrere Jahrzehnte hat sie mit ihrer Familie und zuletzt mit einer Nichte in dem Denkmal gewohnt. „In der langen Zeit ist manches übertüncht worden, sind aufgetretene Risse und andere Mängel gekittet und zugegipst worden, ohne lange über Denkmalschutz nachzudenken“, räumt die frühere Physiotherapeutin ein. Die rüstige, bald 90-jährige Seniorin hat vor Beginn der Sanierungsarbeiten die Villa verlassen und ist vier Hausnummern weiter in ein Haus gezogen, das auch noch zu den von Millerschen Anwesen gehört. „Ursprünglich reichten die Außenanlagen der Miller-Villa bis zur Grundstücksgrenze des heutigen Hotels La Villa“, erzählt sie.

Architekt Wegmann hat Erfahrung mit historischen Gebäuden und Baudenkmälern. Bei der Restaurierung der Villa wird das Augenmerk auf die repräsentativen Wohn- und Essbereiche im Erdgeschoss gelegt. Ziel ist es, die ursprünglichen Fassungen dieser Räume wiederherzustellen. „In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde viel mit Farbe gearbeitet“, weiß der Experte. Das sei auch in der Miller-Villa so gewesen. Dieser Zustand soll wieder hergestellt werden. Ob die Besonderheit zur Geltung kommen wird, die farbigen Holzflächen wieder mit einer Musterung zu versehen (damals angeblich von Moritz von Schwind geschaffen), um einen tapetenähnlichen Effekt zu erzielen, werde noch diskutiert, so Wegmann. An der Fassade der Villa sollen an Süd- und Nordseite Gesimse und Konsolen ergänzt werden, die seeseitig noch erhalten sind.

Die bisher zitronenfarbige Fassade soll wieder in dem ursprünglichen Ockerton erstrahlen. Unter- und Obergeschoss werden nach der Sanierung wieder als Wohnraum genutzt. Das werde grundsätzlich auch für das Erdgeschoss gelten. „Dort sollen aber auch Glasvitrinen mit Dokumenten und Erinnerungsstücken von Oskar von Miller aufgestellt werden“, sagt Wegmann. Die Familie sei bereit, diesen Bereich der Villa für besondere Gelegenheiten temporär öffentlich zugänglich zu machen – zum Beispiel für Veranstaltungen des Deutschen Museums oder der Gemeinde Pöcking.