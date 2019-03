Eishockey-Weltrekord in Indien: Trifft Markus Nirschl jetzt auch noch den Dalai Lama?

„Mister Eishockey“ Markus Nirschl hat wieder mal einen aufregenden Indien-Trip hinter sich. Nach dem Weltrekord, an dem er mitgewirkt hat, könnte es schon bald zum Treffen mit dem Dalai Lama kommen.

Maising – Hin und wieder gibt Markus Nirschl selbst zu, dass er ein bisschen durch den Wind ist. Wer könnte es ihm verdenken, bei dem was der Mann in den vergangenen Wochen wieder erlebt hat. Kurz gesagt: Nirschl hat sich im Himalaya seine Guinness-Rekord-Urkunde abgeholt, hätte wegen des Indien-Pakistan-Konflikts beinahe unfreiwillig länger bleiben müssen und darf vielleicht schon demnächst den Dalai Lama persönlich treffen. Da muss man, zurück im Heimatort Maising, erst mal wieder runterkommen.

In Leh, einer 30 000-Einwohner-Stadt im nördlichsten indischen Bundesstaat Jammu und Kashmir, landete Nirschl wieder mal als Wohltäter. Der im Landkreis Starnberg als „Mister Eishockey“ bekannte 56-Jährige lieferte mehr als 120 Kilo an Ausrüstung ab – Schläger, die er von Profiklubs geschenkt bekommen hat, Torwart-Equipment, das sich indische Sportler niemals leisten könnten. „Die waren wieder ganz begeistert“, sagt Nirschl, der sich im Himalaya manchmal „wie ein VIP“ vorkommt.

Dort, wo er seit Jahren Kindern oder auch Mönchen den Kufensport näherbringt, war er im Februar 2018 an der Organisation eines Eishockeyspiels in 4361 Metern über dem Meer beteiligt. Den Weltrekord bescheinigt Nirschl nun das Guinness-Zertifikat. Der Maisinger steht seit sechs Jahren im Dienst der internationalen Hockey-Foundation, die unter anderem den Sport in der armen Region Ladakh fördert. Zum Rekordspiel trat eine Auswahl der Foundation um Nirschl gegen das indische Nationalteam an. Weitere Mannschaften hatten mit ihren Startgeldern für ein zuvor ausgetragenes Turnier die Finanzierung sichergestellt – schließlich musste unter anderem die Bande eingeflogen werden, die Nirschl organisiert hatte. Nur mit ihr bekam das Spiel den offiziellen Status. Im Einsatz waren auch Alfred Riedl und Anton Wunderl aus dem Landkreis.

Der Indien-Pakistan-Konflikt legte sämtliche Flughäfen lahm

Die Urkunde bedeutet Nirschls Sohn mehr als ihm selbst, erzählt der Weltenbummler. „An mir geht das etwas vorbei.“ Im Gegensatz zu den neuen Eindrücken, die er nun im Himalaya gewann. In einem Bergdorf wohnte er einer Zeremonie bei, die ein Orakel heraufbeschwören sollte. Das Ritual soll gute Ernte im neuen Jahr bescheren, berichtet Nirschl. Die Bilder von den vielen Menschen und den bunten Fahnen vor den mächtigen, weißen Bergen, sie bleiben ihm im Gedächtnis.

Genau wie die Komplikationen vor der Rückreise. Weil ihm die Wettervorhersagen Sorgen machten, buchte der Maisinger einen neuen Flug zwei Tage früher. Es sollte sich als glückliche Entscheidung herausstellen. Denn wegen des Indien-Pakistan-Konflikts, der sich nun wieder zuspitzt, waren anschließend sämtliche Flughäfen gesperrt.

Es kann gut sein, dass Nirschl schon im Sommer wieder über Neu-Delhi nach Leh fliegen wird. Wenn man wie er in Indien mit hochrangigen Politikern, Sportfunktionären und Militärchefs zu Abend isst, ergeben sich Gelegenheiten: Er habe das Angebot bekommen, den Dalai Lama zu treffen. Ob Nirschl es annehmen kann, hänge von familiären und finanziellen Fragen ab, sagt er. „Aber der Spirit des Dalai Lama zieht mich schon extrem an.“

