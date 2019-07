Das Ende des Günstig-Sterbens: Gräber in Pöcking künftig doppelt so teuer

Gräber sollen in Pöcking künftig etwa doppelt so teuer sein als bisher, bei Urnen ist der Gebührensprung noch höher. Die alte Satzung ist nicht mehr zeitgemäß – aber auch mit der neuen wird der Friedhof nicht kostendeckend arbeiten.

Pöcking – Der Tod ist eine ernste Angelegenheit, lachen mussten die Mitglieder des Pöckinger Finanzausschusses bei diesem Thema am Dienstagabend trotzdem. Zum Beispiel über den Spruch des Vizebürgermeisters Albert Luppart (PWG): „Man ist bisher günstig gestorben in Pöcking“, sagte er. Stimmt. Die alte Gebührensatzung für die gemeindlichen Friedhöfe wurde seit 18 Jahren nicht angetastet. Auch, weil eine altgediente Mitarbeiterin ausschied und die Verwaltung das Thema verschleppte. Das sagt Stefan Bäuerle. Er ist im Rathaus zuständig für eine neue Satzung – und schimpft über das veraltete Papier. Auf Nachfrage spricht er von einem „Begriffswirrwarr“ und „unhaltbaren Zuständen“.

Dass die Satzung nicht mehr zeitgemäß ist, darin waren sich auch die Lokalpolitiker am Dienstag einig. Sie empfahlen in ihrem Beschluss, die Gebühren deutlich zu erhöhen. Die endgültige Entscheidung fällt der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag, 25. Juli.

„Einzelgrabstätte“ bietet Platz für zwei Tote

Eine Einzelgrabstätte – die irreführenderweise Platz für zwei Leichen bietet – soll für 15 Jahre statt bisher 465 Euro 845 Euro kosten. Die Gebühr für Urnengräber steigt für zehn Jahre von 155 Euro auf rund 690 Euro. Bäuerle weist darauf hin, dass die Zahlen aus alter und neuer Satzung „nicht 1:1 vergleichbar“ sind. Seine Erklärung für den besonders großen Sprung bei den Urnengräbern: „Auch Urnennutzer wollen einen gepflegten Friedhof.“ Gerade in Zeiten, in denen die Bestattungskultur mit anonymen Friedhainen und dem Trend zur Urne vielfältiger wird, wolle man alle Formen gleichmäßig an Personal- und weiteren Kosten beteiligen. Deshalb soll es eine Art Grundgebühr für die Nutzung geben, 30 Prozent, die alle zahlen.

Gemeindliche Friedhöfe müssen laut dem Kommunalabgabengesetz kostendeckend arbeiten. In Pöcking ist das – wie auch in manch anderen Gemeinden – nicht der Fall. Weil der Kommunale Prüfverband und die Rechtsaufsicht im Landratsamt es angemahnt hatten, gab die Gemeinde eine Kalkulation in Auftrag. Das Ergebnis der Firma Kubus-Kommunalberatung: Nur 30 bis 40 Prozent der Kosten seien gedeckt. Die Finanzausschuss-Mitglieder verständigten sich mit der neuen Satzung nun auf 70 Prozent – die 100 wollen sie den Bürgern auch künftig nicht zumuten. „Das ist ja jetzt schon ein Riesensprung“, sagte Bürgermeister Rainer Schnitzler (PWG) in der Sitzung. Bäuerle geht davon aus, dass die Rechtsaufsicht die 70 Prozent trotz der gesetzlichen Regelung „abnicken“ wird – weil die Gemeinde keine Kredite aufnehme und finanziell gut ausgestattet sei.

Kurz geisterte das Wort „Sterbetourismus“ durch den Rathaussaal

Begriffe wie Mehrfach- und Doppelgrabstätte tauchen in der neuen Satzung, die dem Starnberger Merkur vorliegt, nicht mehr auf. Darin ist nur noch von der „Familiengrabstätte“ (für vier Leichen) die Rede. Sie soll nun für 15 Jahre rund 1400 Euro kosten, ein Mehrfachgrab kostete bisher 650 Euro.

Kurz geisterte das Wort „Sterbetourismus“ durch den Rathaussaal. Verwaltungsmitarbeiter Bäuerle gab Entwarnung: Die kirchlichen Friedhöfe im Ort hätten vor, ihre Gebühren ähnlich der Gemeinde zu gestalten.

Die kommunalen Friedhöfe ändern sich auch äußerlich. Wie berichtet, soll am neuen Friedhof Platz für 75 neue Urnengräber geschaffen werden. Außerdem ist auf einer etwa 1000 Quadratmeter großen Wiese ein Friedhain mit einer Tafelwand für die sogenannte teilanonyme Bestattung geplant. 72 weitere Grabstätten werden in eine neue Urnennischenwand im alten Friedhof integriert.

Seinen Humor zum Thema brachte am Ende auch Bürgermeister Schnitzler ein. Er merkte an: „Wir wünschen natürlich niemandem, dass er früher stirbt, weil es jetzt noch günstiger ist.“

Lesen Sie auch:

Eine äußerst knappe Wahl: Matthias Vilsmayer, Kreischef aus Gilching, wurde von den freien Wählern zum Landratskandidat nominiert. Seinem Kontrahenten Albert Luppart fehlten zwei Stimmen.

Flut der Stege: Jetzt greift die Gemeinde Wörthsee durch