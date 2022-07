Energiewende: Pöcking definiert Kriterien für Freiflächen-Fotovoltaikanlagen

Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen sind ein Baustein der Energiewende (Symbolfoto). © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Gemeinde Pöcking am Starnberger See definiert Kriterien für Freiflächen-Fotovoltaikanlagen. Dahinter steckt ein Arbeitskreis Klimaschutz.

Pöcking – Die Gemeinde Pöcking möchte die Energiewende voranbringen und den Ausbau regenerativer Energien verstärken. Dazu hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einen Grundsatzbeschluss gefasst für Fotovoltaikanlagen auf dafür geeigneten Freiflächen.

Der Arbeitskreis Klimaschutz hat für die Suche nach diesen Flächen einen Katalog von acht Kriterien erarbeitet, die ein geeigneter Standort für eine Fotovoltaikanlage erfüllen muss. Da geht es unter anderem um die Erschließung, die Wertigkeit der Fläche für die Landwirtschaft, die Entfernung zu einem Einspeisepunkt für die erzeugte Energie und die Auswirkungen auf das Landschaftsbild.

Bürgermeister Rainer Schnitzler machte deutlich, dass nach der aktuellsten Erhebung in Pöcking erst 6,6 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien erzeugt werde (2020 beispielsweise ausschließlich aus Sonnenernegie). Eine Anlage zur Umwandlung der Sonnenenergie in Strom könnte auf einer ungefähr ein Hektar großen Fläche etwa weitere sieben Prozent des Stromverbrauchs abdecken, also die bisherige Nutzung erneuerbarer Energien mehr als verdoppeln. Im Landkreis stammen im Durchschnitt etwa 16 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen.

Gemeinderat Christoph von Gronau (Grüne) forderte, nicht nur Flächen auf der grünen Wiese dafür in Betracht zu ziehen. Auch die Aufständerung von Fotovoltaikmodulen über Parkplätzen sei seiner Meinung nach eine Alternative. Sie schaffe zudem Schatten für die Fahrzeuge darunter. Der Grünen-Gemeinderat kritisierte die überbordende Bürokratie, die mit der Beantragung von Fotovoltaikanlagen auch auf privaten Dachflächen verbunden sei. „In anderen Ländern geht das alles viel einfacher“, resümierte er.

Stephan Müller-Wendlandt