„Lisa“ verlangt 20.000 Euro von Frau (98)

Das war knapp: Eine 98-jährige Frau aus Pöcking wäre am Mittwoch beinahe Opfer des so genannten Enkeltricks geworden. Sie war schon auf dem Weg zur Bank, um 20 000 Euro abzuheben. Die Schwiegertochter der Frau verhinderte jedoch den Betrug, teilt die Polizei mit.

Pöcking – Die alte Dame bekam am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr einen Anruf. Am Apparat war eine Frau, die sich als Lisa ausgab. Sie erzählte der 98-jährigen Pöckingerin, dass sie so viel Geld wie möglich für einen Wohnungskauf benötige. Da eine Verwandte der 98-Jährigen den Namen Lisa hat, ging die Pöckingerin davon aus, dass es sich um genau diese Lisa handelte. Und der wollte sie bereitwillig helfen. Allerdings könne sie nur 20 000 Euro von der Bank holen, sagte sie und machte sich auf den Weg zu ihrer Hausbank.

Zwischenzeitlich kam die 62-jährige Schwiegertochter der Pöckingerin nach Hause und wunderte sich, dass ihre Schwiegermutter alleine das Haus verlassen hat. In dem Moment klingelte das Telefon erneut. Die 62-Jährige hob ab. „Eine unbekannte weibliche Person fragt nach, wo die 98-Jährige denn verblieben ist“, sagte ein Polizeisprecher. Die Schwiegertochter hörte eine Weile zu, dann informierte sie die Anruferin, dass sie die Polizei verständigen werde, und beendete das Telefonat.

Anschließend fuhr sie sofort zur Bank. Dort versuchte die Schwiegermutter, 20 000 Euro abzuheben. Doch auch dort hatte die Seniorin Glück: Dem Bankangestellten war es komisch vorgekommen, dass die Frau entgegen ihren Gepflogenheiten so viel Geld holen wollte. Deshalb verweigerte er die Herausgabe. Dies schützte die Frau vor einem hohen finanziellen Verlust.

Die unbekannte Lisa hat übrigens nicht mehr angerufen, heißt es weiter im Polizeibericht.

