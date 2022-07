Erfolg dank Spende und Lernpaten

Erfolgreiche Zertifikat-Inhaber und ihre Lernpaten: Im Garten des Pöckinger Stiftungshauses wurde am Mittwoch der Abschluss der ersten Runde des digitalen Lernprojekts gefeiert. © Andrea Jaksch

Spenden können Lebenswege verändern. Das Pöckinger Pilotprojekt „Digitales Lernen mit Lernpaten“ kam dank einer großzügigen Geldzuwendung zustande und verhalf nun 16 Asylberbern zum Sprach-Zertifikat.

Pöcking – Bei der Abschlussfeier im Garten des Stiftungshauses Pöcking am Mittwoch erinnerte Bürgermeister Rainer Schnitzler an die Anfänge des originellen Projektes. Die zündende Idee kam zur Weihnachtszeit 2020 vom heute elfjährigen Sohn der Familie Schoeller. „Unser Sohn wollte zu Weihnachten den Flüchtlingskindern was schenken“, erzählte Eva Schoeller, die daraufhin gemeinsam mit ihrem Mann Martin den Kontakt zu Dimitra Trittmann, Asyl- und Flüchtlingskoordinatorin der Gemeinde Pöcking, suchte. Das Brainstorming im kleinen Kreis trieb bald Blüten und ging über Spielzeugspenden weit hinaus.

Die Schoellers ermöglichten mit ihrer Zuwendung den Kauf von 30 Laptops. „Ich habe mich dann mit dem Landratsamt-Team Asyl- und Migration zusammengetan und in Zusammenarbeit dieses Projekt entwickelt. Die Volkshochschule hat das Lernprotal zur Verfügung gestellt“, berichtete Trottmann.

Die Auswahl der zunächst 26 Teilnehmer hatte laut Trottmann einen klaren Fokus: „Überwiegend sollten das Geschenk solche Leute bekommen, die benachteiligt sind, wenig Chancen und schlechte Bleibeperspektiven haben.“ Mit Hochdruck wurden über Zeitung und Helferkreise Lernpaten akquiriert, die ihren Schützlingen bis heute beim Lernen am Laptop zur Seite stehen. Darunter sind nicht nur ehemalige Lehrer oder andere Akademiker. „Einfach jeder, der sich befähigt fühlt, kann sich melden“, sagt die Asylkoordinatorin. Lernziel ist neben Basis-Computerkenntnissen vor allem der Deutschkurs auf dem VHS-Lernportal.

Von den 26 Startern im Herbst 2021 halten jetzt 16 ihr verdientes Zertifikat in Händen. Sie bekamen am Mittwochnachmittag nicht nur die Urkunde überreicht, sondern auch der zunächst ausgeliehene PC ging in ihr Eigentum über.

Glory John kam vor fünf Jahren aus Nigeria nach Deutschland. Gemeinsam mit Lernpatin Tanja Filtgen hat die 24-Jährige jetzt das Level A1 abgeschlossen und will nun mit Level A2 weitermachen. „Um ins Berufsleben einzusteigen, braucht man die Stufe B1“, erklärt Filtgen. Die dreifache Mutter, die hauptberuflich im Finanzbereich tätig ist, freut sich mit Glory: „Sie ist eine sehr gute Schülerin und kann sehr gut lernen.“

Isha Kamara aus Sierra Leone strebt an der Seite von Waltraud Schneiders das Level A1 an. „Wir bleiben zusammen. Isha braucht mehr Zeit, denn sie hat drei Kinder.“ Auch Ehemann Gottfried Schneiders ist Lernpate und will mit seinem Schüler Namatullah Khan, der aktuell als Pflegehilfskraft arbeitet, jetzt die Stufe B1 anpeilen. Getroffen haben sie sich „zunächst online, wegen Corona, und jetzt persönlich. So ein- bis zweimal wöchentlich, das hängt vom Schichtdienst ab.“ Für die Schneiders geht das Engagement über den Laptop hinaus. „Nächstes Jahr machen wir einen Schwimm- und Fahrradkurs“, kündigt die Seefelderin an.

Hilfe, die von Herzen kommt, liegt ganz auf der Linie von Eva Schoeller: „Das Pilotprojekt ist verbindend für alle. Eine tolle Initiative von Pöcking und Starnberg. Keine Bürokratie, kein Hürdenlauf.“ Um die übrigen Laptops einzusetzen, werden neue Teilnehmer und Lernpaten für eine weitere Projektrunde gesucht. Interessierte können sich per Mail unter katharina.tragler@lra-starnberg.de oder barbara.huber@lra-starnberg.de melden.

Nilda Frangos