Farbenfroh, flott und fröhlich: „Im weißen Rössl“ auf Pöckinger Art

Von: Sandra Sedlmaier

Blau, grün, orange, pink und gelb: Im „Weißen Rössl“ geht es vor allem bunt zu. Oberkellner Leopold (in der Mitte mit Geschirrtuch: Richard Wiedl) ist das Treiben der Gäste beim einsetzenden Regen durchaus suspekt. Sein Problem ist ein anderes: Er ist in seine Chefin verliebt. © Andrea Jaksch

Farbig, mit den bekannten Schlagern und vielen amourösen Verwicklungen präsentiert sich die Neuaufführung von „Im weißen Rössl“. Und auf Pöckinger Art: Am Ende weiß keiner mehr, ob er am Wolfgangsee ist oder am Starnberger See.

Pöcking – Vorsicht, akute Ohrwurmgefahr! Wer bei der Aufführung von „Im weißen Rössl“ dabei ist, wird tagelang die Melodien und die eingängigen Texte des Singspiels summen und dabei lächeln. Was Regisseur Stefan Kastner, der musikalische Leiter Norbert Groh, die Sänger, Musiker und die Chorgemeinschaft Pöcking im Beccult auf die Bühne gebracht haben, macht vor allem eines: gute Laune, die nachwirkt.

Das ist vor allem der Musik aus Volksliedern, Schlagern und angejazzten Stücken geschuldet, die die Musiker um Esther Schöpf und Norbert Groh großartig darbieten, und den professionellen Hauptdarstellern. Dabei ist das Singspiel um den Oberkellner Leopold (mit wunderbar österreichischem Schmäh: Richard Wiedl), der sich in seine resolute Chefin Josepha Vogelhuber (mit starker Stimme: Stefanie Schaefer) verliebt, alles andere als zeitgemäß. Unter den jüngeren Zuschauern weiß kaum jemand, was etwa ein Telegramm ist – das spielt im Streit des Berliner Unternehmers Giesecke mit seinem Kontrahenten Sülzheimer eine Rolle. Das macht aber alles gar nichts, weil es so farbenfroh, flott und fröhlich auf der Bühne zugeht, dass man sich dem Charme des Singspiels kaum entziehen kann. Diese Kraft hat auch die Neuauflage des Stücks – vor zwölf Jahren feierten die Pöckinger schon einmal mit dem „Weißen Rössl“ große Erfolge.

Inszenierung immer wieder mit einem Augenzwinkern

Das Duett von Wirtin Josepha und dem von ihr angeschmachteten Dr. Siedler (eindrucksvoll: Luca Gotti) ist gewissermaßen das Programm für den Abend: „Im Weißen Rössl am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür, und ruft dir zu ,Guten Morgen‘, tritt ein und vergiss deine Sorgen...“ Dass das alles nicht ganz ernstzunehmen ist, erkennt der Zuschauer spätestens beim Duett des Dr. Siedler mit seiner Ottilie über deren himmelblaue Augen. Über die Leinwand auf der Bühne läuft dazu der Untertitel: „Dr. Siedler ist farbenblind. Ottilie hat braune Augen.“ Was natürlich für Lachen im Publikum sorgt. Die junge Marie Maidowski gibt die Ottilie. Sie ist über Nacht für die erkrankte Alessia Maria Broch eingesprungen und meistert diese Herausforderung.

Immer wieder taucht ein Augenzwinkern in der Inszenierung auf. Als der schöne Sigismund Sülzheimer (überzeugend mit Glatze dargestellt von Regisseur Kastner) mit seiner lispelnden Braut Klärchen (schön tollpatschig: Yvonne Steiner) singt und tanzt und das Lied zum Tango und dann zum Charleston wird, schaffen es die beiden, gleichzeitig parodistisch und sinnlich zu wirken. König Ludwig II. (abgedreht: Hans Jürgen Stockerl), der auf der Suche nach seiner geliebten Sisi erst beim Schimmel der Kaiserin und dann beim Chorfest der Chorvereinigung Pöcking im „Weißen Rössl“ landet, ist völlig überzeichnet.

So wird das Singspiel zum Riesenspaß und dank der bunten Kostüme und des farbenreichen Bühnenbilds von Stephan Reiß auch noch ein Augenschmaus. Die Laien unter den Darstellern und Sängern, aus der Chorvereinigung Pöcking und der Blaskapelle, bereichern das Stück souverän. Klasse, wie die Gymnastikgruppe die Choreografie mit Paddel oder Schirm und auch noch dazu den Gesang meistert.

Eine weitere Aufführung der Revueoperette gibt es an diesem Samstag, 15. Juli, um 20 Uhr im Beccult. Karten zu 24 Euro gibt es an der Abendkasse oder auf www.imweissenroessl.com.