Faschingsstart: Pöckinger Prinzenpaare bereit für den großen Tanz

Sie stoßen auf eine gute Faschingssaison an (v.l.): Bürgermeister Rainer Schnitzler, das Prinzenpaar Victoria Curt und Deniz Türkmen, das Kinderprinzenpaar Irianyi Holzweißig Perez und Matteo Flath sowie die PFC-Präsidentinnen Stephanie Lörke und Franziska Curth. „Der schnelle Checker und „la bailarina latina“ © Andrea Jaksch

Die neuen Prinzenpaare des Pöckinger Faschingsclubs bringen spanische Wurzeln und Erfahrung in ihren Rollen mit. Am Samstag wurden sie standesgemäß vorgestellt.

Possenhofen – Der Pöckinger Faschingsclub (PFC) hat seit Samstagnachmittag neue Prinzenpaare. Der Verein stellte sie auf dem Hof der Fischerei Gebhardt in Possenhofen offiziell vor. Bevor das Kinder- und Erwachsenenpaar eintraf, war Aufregung zu spüren. Freunde, Verwandte und Mitglieder des PFC hatten sich vor der Bühne versammelt. Auf dem Weg zum See hinunter standen die Tänzerinnen und Tänzer der Kinder- und Jugendgarde, die Arme zum Spalier erhoben. Sie erwarteten die beiden Prinzenpaare, die traditionsgemäß gemeinsam mit den Präsidentinnen des PFC, Stephanie Lörke und Franziska Curth, Bürgermeister Rainer Schnitzler sowie der DLRG via Boot vom Forsthaus am See nach Possenofen gefahren werden.

An Bord: Kinderprinz Matteo Flath (10) mit seiner Prinzessin Irianyi Holzweißig Perez (10) sowie Prinz Deniz Türkmen (20) mit Prinzessin Victoria Curth (19). Es war ihr erster offizieller Auftritt der Saison. „Es ist mir eine große Ehre, diese Saison Prinzessin sein zu dürfen“, sagte Kinderprinzessin Irianyi I. aus Pöcking. Sie ist in der Dominikanischen Republik geboren und lebt seit ihrem zweiten Lebensjahr in Deutschland. Aufgrund ihrer spanischsprachigen Wurzeln nennt sie sich „la bailarina latina“. Seit vier Jahren sammelt sie bereits Tanzerfahrungen in der Kindergarde, außerhalb des PFC interessiert sich Irianyi für Fußball, außerdem spielt sie Trompete und Klavier.

Sie nennen sich „La bailarina latina“ und „der schnelle Checker“

Auch ihr Prinz Matteo I. aus Pöcking hat spanische Wurzeln. Der Starnberger Gymnasiast nennt sich „der schnelle Checker“. Seine Hobbys sind Schach und Lesen. Neben den beiden stand das Erwachsenenprinzenpaar auf der Bühne und nahm gute Wünsche und Gratulationen entgegen. „Am meisten freue ich mich auf das Tanzen, die gute Laune und die Party“, so Prinzessin Victoria I. Die 19-Jährige kommt aus Pöcking, wohnt mittlerweile in München und arbeitet als Store-Manager-Assistentin im Einzelhandel. Hinter ihr und ihrem Prinzen Deniz I. liegen zahlreiche Trainingseinheiten. Fünf Stunden Übung pro Woche investierten sie und ihre Trainerin Sabine Türkmen, die mit den beiden das Prinzenpaarsolo einstudierte.

„Fasching ist eine Leidenschaft“, sagte Deniz Türkmen überzeugt. Der 20-Jährige lebt den Fasching schon seit Jahren. Bereits in der Kindergarde tanzte er mit, 2013 stand der Pöckinger als Kinderprinz auf der Bühne. Außerdem unterstützt Türkmen die Vorstandschaft als Mitglied im Elferrat. „Vor zehn Jahren waren die beiden ein süßes kleines Kinderprinzenpaar“, erinnerte sich Präsidentin Stephanie Lörke. „Ich bin sehr stolz. Sie sind zwei absolute Pöckinger Faschingsclub-Gewächse.“

Im Anschluss an die Vorstellung betraten Vorstände und Prinzenpaare anderer Vereine die Bühne, um den Pöckingern zu gratulieren und Geschenke abzulegen. Dies sei eine Tradition. So kamen unter anderem Mitglieder der Faschingsvereine aus Feldafing, Wolfratshausen oder Karlsfeld vorbei. Auch Bürgermeister Rainer Schnitzler lobte den PFC: „Sie haben zwei Jahre Zwangspause durchgehalten und das auch toll gemacht.“ Besonders lobte er Ideen wie den Online-Fasching und wünschte den Paaren Spaß und tolle Erlebnisse. Darüber hinaus stellte Lörke die Tänzerinnen und Tänzer der Kinder- und Jugendgarde vor.

Der Krönungsball findet am Samstag, 7. Januar, der Schwarz-Weiß-Ball am Samstag, 14. Januar, statt. Beide Veranstaltungen steigen im Beccult. Besucher erwartet dann ein Showprogramm der 30 PFC-Aktiven.

Vanessa Lange