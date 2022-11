In Pöcking läuft es gut – noch

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Pöcking steht gut da - in der Bürgerversammlung hatte Bürgermeister Rainer Schnitzler viel zu berichten. Die Bürger hatten kaum Nachfragen, offenbar sind sie zufrieden. © picture alliance/dpa/Matthias Balk

Ukraine-Krieg, Energiekrise, Finanzen und die Baustelle am Schulweg: All dies war Thema in der Bürgerversammlung Pöcking.

Pöcking – Ein Kontrastprogramm zum ernüchternden WM-Auftakt der deutschen Nationalelf wollte am Mittwochabend Rainer Schnitzler den gut 100 Besuchern der Bürgerversammlung im „schönen Saal des Beccult“ bieten. Der Bürgermeister versprach nicht zu viel. In 75 Minuten gab er seinen mit Informationen gespickten Rechenschaftsbericht ab.

Die Pöckinger sind mit ihrer Gemeinde und deren Führung offenbar sehr zufrieden. Nur vier schriftliche Fragen waren zur abschließenden Gesprächsrunde abgegeben worden, eine wurde nachgeschoben. Von größtem Interesse war diese: Wann wird der Schulweg endlich wieder freigegeben? Wie berichtet, versperrt ein gewaltiger Baukran wegen der Sanierung der Wamsler-Villa dort das Durchkommen. Zuletzt hatte der Bürgermeister im Gemeinderat mitgeteilt, dass die bis Ende November verlängerte Frist für die Stationierung des Krans nicht eingehalten werden könne, weil sich eine Fensterlieferung verzögere. Als Schnitzler damit auch die Fragestellerin vertrösten wollte, ertönte aus dem Publikum der Zwischenruf: „Die Fenster sind heute geliefert worden, mit dem Einbau wurde begonnen.“

Unter Hinweis auf Pandemie und Ukraine-Krieg sagte Schnitzler: „Die Zeiten sind nicht normal.“ Angesichts der resultierenden Bedrohung der Energieversorgung appellierte der Bürgermeister an die Bürger, sich darauf einzustellen: „Vorbereitung ist gut, aber es gibt keinen Grund, in Panik zu verfallen.“ Um die Wasserversorgung vor Cyber-Attacken zu schützen, sei sie vom Internet abgekoppelt worden. Aktuell leben 120 Ukrainer in Pöcking.

Um auf Dauer unabhängig zu werden von fossilen Energiequellen, sei jeder gefordert, so Schnitzler. Die Gemeinde habe reagiert, etwa mit Fotovoltaik auf Dachflächen und einem Hackschnitzel-Heizwerk fürs Hallenbad. Um Energie zu sparen, sei die Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet worden. Auch die Weihnachtsbeleuchtung, die zudem reduziert werde: Statt 60 Sternen leuchten nur 25 zwischen Metzgerei Lutz und Raiffeisenplatz. Im Rathaus sei Händewaschen nur mit kaltem Wasser möglich, die Büros hätten maximal 19 Grad. „Da streift man sich halt mal einen Pullover zusätzlich über“, erklärte Schnitzler schmunzelnd.

Die gemeindliche Kassenlage bezeichnete der Bürgermeister als „noch gut“. Allerdings schwebt über Pöcking immer noch das Worst-Case-Szenario strittiger Gewerbesteuereinnahmen: „Das liegt immer noch bei Gericht, aber da passiert nichts.“ Größte Sorge bereitet ihm die allgemeine Preisentwicklung, vor allem im Bausektor. Denn die Gemeinde hat einiges in Planung: Neubau der Feuerwehrhäuser in Maising und Pöcking, Schaffung bezahlbaren Wohnraums, Verbesserung der Breitbandversorgung.

Erleichterung für den Gemeindehaushalt könnte die Entwicklung im neuen Gewerbegebiet geben. Erfreut äußerte sich Schnitzler über die Entscheidung der Eigentümer, den mittlerweile unter Denkmalschutz stehenden Altbestand des Dreiseit-Hofes für Gewerbenutzung zu ertüchtigen. Den Zuzug auswärtiger Firmen erhofft sich der Bürgermeister vom Neubau eines Bürogebäudes durch den Investor Thomas Schlereth (wir berichteten). „Das Gewerbegebiet ist ein Erfolgsprojekt, davon profitiert auch die Gemeinde finanziell“, so Schnitzler.

Die Planungen für die neuen Feuerwehrhäuser laufen, allerdings mit Hindernissen. Beim Gebäude in Maising, konzipiert als Holzbau, seien die Preise explodiert. Für den Neubau in Pöcking werde an einem Konzept zur problematischen Regenwasserbeseitigung gearbeitet. Lob zollte Schnitzler der Pöckinger Feuerwehr, die ihre aktive Truppe verstärkt habe.

Das Haus der Bürger und Vereine habe sich prächtig entwickelt, stellte der Bürgermeister fest. Und: „In Pöcking lebt es sich nach wie vor sicher. Es gibt keine Veränderungen zum Vorjahr“, zitierte er den zuständigen Polizeichef Bernd Matuschek.