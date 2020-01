Falscher Alarm im Hallenbad

Wegen eines ABC-Alarms im Pöckinger Hallenbad musste die Feuerwehr am Sonntag ausrücken - dabei war das Bad geschlossen.

Pöcking - Chlorgasalarm im Pöckinger Hallenbad: Die Freiwillige Feuerwehr Pöcking rückte am Sonntagnachmittag mit 17 Mann an, weil die ABC-Meldeanlage ausgelöst hatte. Passiert ist allerdings tatsächlich wenig bis gar nichts. „Ursache für den Alarm war ein Defekt in der Anlage“, sagt Pöckings Feuerwehrkommandant Georg Kammerlocher.

Nach einiger Zeit habe man den Alarm ausschalten können, „das hat ein bisschen gedauert“, so Kammerlocher. Es war das erste Mal, dass die Feuerwehr zum Hallenbad ausrücken musste. Menschen waren zum Zeitpunkt des Alarms nicht im Bad. Das Ozon-Hallenbad ist derzeit an Sonn- und Feiertagen wegen fehlendem Personal geschlossen, wie die Gemeinde Pöcking auf der Internetseite des Hallenbads vermeldet.