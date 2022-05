Feuerwehr Maising freut sich über stabile Mitgliederzahlen

Von: Stefan Reich

Aktive, Geehrte und Mitglieder der Jugendwehr der Feuerwehr Maising mit den Geehrten und Bürgermeister Rainer Schnitzler (2.v.l.). © Andrea Jaksch

Nach dem Rekordjahr 2019 mit 25 Einsätzen ging es bei der Freiwilligen Feuerwehr Maising in dieser Hinsicht in den vergangenen beiden Jahren etwas ruhiger zu. Elfmal musste die Wehr im Jahr 2020 ausrücken und 13-mal im vergangenen Jahr. In beiden Jahren zusammen wurde sie zu zehn Bränden, acht technischen Hilfeleistungen, zwei Verkehrsunfällen und einem weiteren Einsatz gerufen. Das geht aus der Einsatzbilanz hervor, die der 1. Kommandant Florian Dreisbach jetzt auf der Jahresversammlung der Maisinger Wehr vorstellte.

Maising - Unterbeschäftigt waren die Aktiven aber ebenso wenig wie der Feuerwehrverein. Soweit in der Pandemie möglich, ging etwa auch die Ausbildung weiter. Für Übungen, Schulungen, Einsätze, Gerätewartung und andere Aufgaben notierte die Maisinger Feuerwehr im ersten Pandemiejahr 1105 Mannstunden. Im vergangenen Jahr waren es schon wieder 1650 ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden.

Die Wehr zählte 37 aktive Mitglieder am Jahresende 2021 – 32 Männer und fünf Frauen. Zu Jahresbeginn 2020 waren es noch 35 Aktive gewesen, unter ihnen drei Frauen. Die Maisinger Jugendfeuerwehr konnte ihre Stärke von zehn Mitgliedern unter der Leitung von Jugendwartin Paula Pfeffer in den vergangenen beiden Jahren konstant halten. Drei Mitglieder rückten in dieser Zeit in die aktive Mannschaft auf.

Auch die Planungen für das neue Gerätehaus, das an der Pöckinger Straße entstehen soll, schritten voran. Seit der jüngsten Jahresversammlung im Februar 2020 wurde ein Architekturbüro gefunden, und nach einem Treffen der Arbeitsgruppe Feuerwehrhaus Maising mit den Architekten im Januar 2022 gibt es inzwischen auch einen Vorentwurf. Baubeginn soll laut Gemeinde im Jahr 2023 sein.

Bis zur Fertigstellung soll dann auch das neue Löschfahrzeug LF10 zur Verfügung stehen. Mittlerweile war auch die Arbeitsgruppe für die Anschaffung des 300 000 Euro teuren Löschfahrzeugs zu einer Besprechung bei der Herstellerfirma, berichtete Dreisbach.

Neben den Pflichtaufgaben und deren Vorbereitung kümmerte sich die Feuerwehr auch um das Miteinander, etwa beim Kesselfleischessen – während der Pandemie in der Version „für dahoam“ – oder beim jährlichen Ramadama.

Auf der Tagesordnung der Versammlung stand auch die Vorstandswahl des Feuerwehrvereins. Gewählt wurden Klaus Gawellek als Erster Vorstand und Dennis Walther als sein Stellvertreter. Zum Schatzmeister wurde Manfred Unteregger gewählt, Thomas Golinski ist Schriftführer. Als Kassenprüfer wurden Manuel Eickhoff und Alexander Papst gewählt. 114 Mitglieder zählte der Verein am Jahresende 2021.

Ehrungen für langjährige Mitglieder gehörten ebenfalls zum Programm. Unter anderem empfing Jakob Werl die Ehrenmedaille des Kreisfeuerwehrverbandes in Silber. Er gehört dem Feuerwehrverein seit 80 Jahren an. Andere Mitglieder waren in der Corona-Zeit teils schon vorher in andrem Rahmen geehrt worden. Zu den Geehrten zählen: Georg Lechner für 70 Jahre Vereinsmitgliedschaft, Anton Bernhard (65 Jahre Mitgliedschaft), Franz Gröger (60 Jahre), Sebastian Ludwig, Matthias Unteregger, Robert Papst (jeweils 50 Jahre), Hans Dreisbach, Thomas Bernhart und Josef Benedikt (jeweils 40 Jahre). sr